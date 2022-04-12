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RAMAZAN HABERLERİ

Türk ve İslam Eserleri 23.00’e kadar açık

Osmanlı sivil mimarisinin önemli yapılarından, Sultanahmet Meydanı’ndaki Pargalı İbrahim Paşa Sarayı’na kurulan müze, koleksiyonunda bulundurduğu binlerce eserle yerli ve yabancı tarih meraklılarını bekliyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk ve İslam Eserleri 23.00’e kadar açık
Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan son müze, Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM), Ramazan ayında 9.00- 23.00 saatlerinde ziyarete açık olacak. Osmanlı sivil mimarisinin önemli yapılarından, Sultanahmet Meydanı’ndaki Pargalı İbrahim Paşa Sarayı’na kurulan müze, koleksiyonunda bulundurduğu binlerce eserle yerli ve yabancı tarih meraklılarını bekliyor. TİEM Müdürü Ekrem Aytar, müzenin Süleymaniye Külliyesi içindeki İmaret Binası’nda 27 Nisan 1914’te açıldığını söyledi. Osmanlı coğrafyasındaki tekkeler, medreseler ve dini yapılardaki eserlerin, yurt dışına kaçırılmasını önlemek amacıyla bu müzeye getirildiğini belirten Aytar, “1983 yılından itibaren de İbrahim Paşa sarayında bu eserleri sergilemeye devam ediyoruz” dedi.

TERAVİHTEN SONRA GELİN

Müzedeki kutsal emanetler arasında Hz. Muhammed’in sakalının, ayak izinin ve Kabe örtülerinin yer aldığını aktaran Aytar, “Hilye-i şerifler de Peygamber Efendimizin fiziki özelliklerini anlatır. Hz. Ali Efendimizin bize aktardığı şekilde yazılmıştır. Bunu da Osmanlı hattatları güzel bir şekilde sunmuşlar ve bu hat levhaları da burada sergilenmektedir. Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ramazan dolayısıyla İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul Valiliği onayıyla müzemiz gece 23.00’e kadar açıktır. Ayasofya’ya, Sultanahmet’e teravihe ya da iftar yapmaya gelenlerin, Sultanahmet Meydanı’nı gezdikten sonra gelip burada bir çay içmeleri, ardından müzemizi ziyaret etmeleri mutlu edecektir” diye konuştu.

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