Arda Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde İspanyol kulübü Real Madrid ile 6 yıllık resmî sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.”