Real Madrid - Milan hazırlık maçı ne zaman? Maç saat kaçta?
Real Madrid Milan maçı ile İspanyol devi ilk maçına çıkacak. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de sahaya çıkmasının beklendiği Real Madrid Milan maçı, İspanyol, İtalyan ve Türk futbolseverlerin yakın takibinde yer alacak.
Real Madrid Milan hazırlık maçı ne zaman?
Arda Güler Real Madrid çatısı altında ilk kez Milan’ın karşısına çıkacak. Real Madrid Milan maçı 24 Temmuz Pazartesi günü oynanacak.
Real Madrid Milan hazırlık maçı saat kaçta?
Real Madrid Milan hazırlık maçı Türkiye saat 05.00’da gerçekleşecek.
Real Madrid Milan maçı hangi kanalda 2023?
Real Madrid Milan maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Arda Güler Real Madrid ilk 11’de kadroda olacak mı?
Real Madrid'e geldiği günden bu yana teknik direktör Ancelotti dahil herkesi etkilemeyi başaran Arda Güler, Milan karşısında forma giyme şansı bulacak.
Real Madrid hazırlık maçı ne zaman, kiminle oynayacak?
Real Madrid’in turnuvadaki programı şu şekilde belirlendi:
- 24 Temmuz Pazartesi saat: 05.00 Real Madrid-AC Milan
- 27 Temmuz Perşembe saat: 03.30 Real Madrid-Manchester United
- 30 Temmuz Pazar saat: 00.00 FC Barcelona-Real Madrid
- 3 Ağustos Perşembe saat: 02.30 Juventus-Real Madrid
Arda Güler ne kadar bonservis ücretile Real Madrid’e transfer oldu?
Arda Güler, 6 Temmuz 2023 tarihinde İspanyol kulübü Real Madrid ile 6 yıllık resmî sözleşme imzaladı. Fenerbahçe Kulübü, Arda Güler'in 20 milyon avro bonservis ve performansa bağlı olarak azami 10 milyon avro bonus bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olduğunu duyurdu. Fenerbahçe'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20 milyon avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır.”
Arda Güler nereli, kaç yaşında?
Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da doğdu. Futbola Gençlerbirliği'nde başladı ve 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de ilk maçına 19 Ağustos 2021'de çıktı.
Arda Güler kaç gol attı?
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 7 gol attı. Arda Güler, Türkiye'nin en yetenekli genç futbolcularından biri olarak gösteriliyor. Real Madrid, Arda Güler'i kadrosuna katmakla gelecek için önemli bir yatırım yaptı.