Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı kaleciyi buldu. Sarı kırmızılılar, Gaziantep FK forması giyen tecrübeli kaleci Günay Güvenç'in transferi için kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. GS, transfer için Gaziantep ekibine 500 bin Euro bonservis bedelinin yanı sıra genç kaleci Batuhan Şen'i de kiralık olarak verecek. Günay, geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti. 32 yaşındaki file bekçisi Süper Lig'de çıktığı 30 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmıştı. Peki Günay Güvenç kimdir? Günay Güvenç nereli kaç yaşında, hangi takımda oynadı?