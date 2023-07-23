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Barcelona Juventus hazırlık maçı hasta oyuncular nedeniyle iptal oldu

Barcelona, Juventus, Milan ve Real Madrid, Soccer Champions Tour için Amerika'ya gitti. Turnuvanın ilk maçında Barcelona ile Juventus hazırlık maçı için kozlarını paylaşacaktı ki son dakika gelen kararla maç iptal oldu. Barcelona Juventus maçının iptal edilme sebebi ise İspanyol temsilcisinde çok sayıda futbolcunun mide virüsüne yakalandığı kaydedildi. İşte detaylar.

08:44 . 23/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Barcelona Juventus maçı

Barcelona Juventus maçı

Barcelona ve Juventus arasında oynanacak hazırlık maçı İspanyol ekibindeki futbolcuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle iptal edildi. İspanyol devi Barcelona, maç öncesinde oyuncuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle maçın iptal edildiğini duyurdu.

Barcelona Juventus maçı ne zaman saat kaçta?

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Barcelona'nın bu sabaha karşı TSİ 5.30'da Levi's Stadyumu'nda Juventus'a karşı oynayacağı hazırlık maçı, birçok oyuncumuzun mide virüsüne yakalanması sebebiyle iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.


#Barcelona
#Juventus
#hazırlık maçı
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