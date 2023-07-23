Barcelona Juventus maçı
Barcelona ve Juventus arasında oynanacak hazırlık maçı İspanyol ekibindeki futbolcuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle iptal edildi. İspanyol devi Barcelona, maç öncesinde oyuncuların rahatsızlık yaşaması nedeniyle maçın iptal edildiğini duyurdu.
Barcelona Juventus maçı ne zaman saat kaçta?
Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Barcelona'nın bu sabaha karşı TSİ 5.30'da Levi's Stadyumu'nda Juventus'a karşı oynayacağı hazırlık maçı, birçok oyuncumuzun mide virüsüne yakalanması sebebiyle iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.