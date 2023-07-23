Okan Kocuk'un ayrılığının ardından Muslera'nın arkasında yer alabilecek güvenilir bir kaleci için harekete geçen Galatasaray, aradığı ismi Türkiye'de buldu. Galatasaray, Gaziantep FK forması giyen tecrübeli kaleci Günay Güvenç'in transferi için kulübüyle her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray Günay Güvenç transferi için ne kadar bonservis bedeli ödeyecek?

Sarı kırmızılılar bu transfer için Gaziantep ekibine 500 bin Euro bonservis bedelinin yanı sıra genç kaleci Batuhan Şen'i de kiralık olarak verecek. Yeni transferin yarın sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Günay Güvenç'in transferi resmileşti mi?

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, 32 yaşındaki kalecinin transferi doğruladı. Yılmaz, "Günay Güvenç'in transferi için Galatasaray ile anlaştık. Galatasaray'dan Batuhan Şen'i alacağız artı 400 bin Euro bonservis bedeli de gelecek. Günay da alacağı olan 108 bin Euro'yu sildi.Toplam 508 bin euro bonservis bedeli ve Batuhan karşısında anlaşma sağlandı. Hayırlı olsun" diye konuştu. Günay, geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirmişti. 32 yaşındaki file bekçisi Süper Lig'de çıktığı 30 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmıştı.

Günay Güvenç kimdir?

Günay Güvenç, 25 Haziran 1991 tarihinde Neu Ulm, Almanya doğumludur. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giymektedir. 2016-2017 sezonu yaz transfer Döneminde 75.000 euro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Göztepe'ye transfer olmuştur. Günay Güvenç, Almanya'da futbol kariyerine başladı ve SSV Ulm 1846 adlı amatör bir futbol kulübünün altyapısında forma giydi. Günay, 2009 yılında Stuttgarter Kickers'ın altyapı takımına transfer oldu.

Stuttgarter Kickers

2009 yılında Stuttgarter Kickers ile profesyonel futbol hayatına başladı. 18 yaşındaki futbolcu, ilk sezonunda Kickers kadrosuna iki kez girdi ancak forma şansı bulamadı. Sezonun ikinci yarısında beşinci ligde mücadele eden SV Stuttgarter Kickers II kalesini korudu. Çıktığı 15 maçın altısında kalesini gole kapamıştı.

2010-11 sezonu Güvenç'in birinci takım ve rezerv takım arasında gidip geldiği bir sezon oldu. 4 Eylül 2010'da 1.FC Nürnberg II ile oynanan maçta sahaya ilk 11'de çıkan kaleci, kariyerinde ilk kez Kickers forması giymiş oldu. Sezon boyunca genellikle ikinci takımın kalesini korusa da dördüncü ligdeki Kickers ile toplamda üç maça çıktı. 2011-12 sezonunda takımın ikinci kaleciliğine yükselen Güvenç, ligin 20. haftasından itibaren birinci kaleciliğe yükseldi. 31. hafta oynanan maçın devre arasında oyundan alınmasına neden olan sakatlığa kadar Kickers kalesini koruyan Güvenç, bu maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sezon sonunda Kickers, Güney ligi birincisi olarak 3. Liga'ya yükseldi.

Güvenç, 2012-13 sezonunun ilk bölümünde bileğindeki kırık nedeniyle forma giyemedi. Ligin 19. haftasında kaleyi devralan Güvenç, sezon boyunca 12 karşılaşmada forma giyerken kalesinde 17 gol gördü. 12 karşılaşmanın 3′ünde ise kalesini gole kapadı.

Göztepe SK

01 Temmuz 2016 tarihinde Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2016-17 sezonunun bütün lig maçlarında Göztepe'nin kalesini 90 dakika korudu. Adana Demirspor maçında santradan yediği gol, sezonun en dikkat çeken gollerinden biri oldu. Yine de Güvenç, Göztepe kalesini korumayı bırakmadı ve play-off'a kalan takımın üç maçında da forma giydi. Penaltılara giden play-off finalinde Eskişehirspor karşısında iki penaltı kurtararak yıllar sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin bu başarısında önemli bir pay sahibi oldu. Güvenç, Türkiye A2 millî takımında da 4 kez forma giydi.



