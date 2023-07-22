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Spor

Yeni transferde problem çıktı: Yolları ayırma kararı verdiler

Antalyaspor'un 2 gün önce kadrosuna kattığı Ali Jasim'de pürüz çıktı. Genç oyuncunun ailesiyle ilgili problemler çıktığı ve Iraklı oyuncu ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

20:22 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ali Jasimi 2 gün önce Antalyaspor ile sözleşme imzalamıştı

Ali Jasimi 2 gün önce Antalyaspor ile sözleşme imzalamıştı

Erdoğan Yeşilyurt, Jakup Kaluzinski ve Adam Buksa’nın ardından Antalyaspor’un 4’üncü transferi olarak açıklanan Ali Jasim’in Kırmızı-Beyazlılarla olan serüveni kısa sürdü. Perşmebe günü 3 yıllık sözleşmeye imzasını atan 19 yaşındaki futbolcu ile Antalyaspor’un yolları 2 gün sonra ayrıldı. Tarafların karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi fesih ettiği öğrenilirken, herhangi bir mali kaybın yaşanmadığı da gelen haberler arasında yer aldı.


Uyum sağlayamadı


Ali Jasim’in ayrılığının temel sebebinin, ilk kez Irak dışına çıkmış olmasına bağlandı. Bugüne kadar Irak dışında futbol oynamayan Jasim’in, ülkesine geri dönmek istediği öğrenildi. Yaşanan sorunlar sebebiyle Kırmızı-Beyazlı yönetimin de zorluk yaşatmadığı belirtildi.


Irak dışında oynayamayacak


Ali Jasim’den gelen fesih talebine karşılık Antalyaspor yönetiminin şartlı olarak olumlu yaklaştığı belirtildi. Ortaya koyulan şarta göre; Ali Jasim sözleşmesini fesih etmesinin ardından Irak dışında bir takımda profesyonel sözleşme imzalayamayacak.


Bağdat’a dönüyor


Antalyaspor’un şartlarını kabul eden Ali Jasim, futbol hayatına Irak’ta devam edecek. Genç futbolcunun Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir takımla görüştüğü ve yüksek olasılıkla orada futbol oynayacağı belirtildi.


#Antalyaspor
#Ali Jasimi
#Transfer
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