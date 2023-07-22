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Spor

Ceyhun Kazancı: Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum

Geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş, gelecek sezon için iddialı kadro kurmak isterken Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'dan beklenmedik bir talep geldi. Kazancı istifa talebini yönetime iletti.

23:50 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Ceyhun Kazancı

Ceyhun Kazancı

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta üst üste şoklar yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların talip olduğu yıldızlar tercihlerini ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yana kullandı. Transferde şimdiye kadar umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'dan da beklenmedik bir talep geldi ve Kazancı istifa isteğini dile getirdi.


Ayrılma kararı verdi

NTV'nin haberine göre Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, görevinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Kazancı'nın bu önerisini değerlendirmeye alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise çok yakın bir zamanda bir karar vermesi bekleniyor.
Kazancı'nın ''Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım.'' dediği öğrenildi.

Transfer çalımları tepkilere neden oldu

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gündemindeki futbolcuları ezeli rakiplere kaptırarak adeta bir şok geçirmişti. Siyah-beyazlı camiada oluşan bu durum, üzüntüye ve kırgınlığa sebebiyet verdi.



#Ceyhun Kazancı
#Beşiktaş
#Ahmet Nur Çebi
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