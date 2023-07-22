Ceyhun Kazancı: Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum

Ceyhun Kazancı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta üst üste şoklar yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlıların talip olduğu yıldızlar tercihlerini ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'dan yana kullandı. Transferde şimdiye kadar umduğunu bulamayan Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'dan da beklenmedik bir talep geldi ve Kazancı istifa isteğini dile getirdi.
Ayrılma kararı verdi
Transfer çalımları tepkilere neden oldu
Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, gündemindeki futbolcuları ezeli rakiplere kaptırarak adeta bir şok geçirmişti. Siyah-beyazlı camiada oluşan bu durum, üzüntüye ve kırgınlığa sebebiyet verdi.