Ceyhun Kazancı: Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum

NTV'nin haberine göre Beşiktaş Kulübü Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, görevinden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Kazancı'nın bu önerisini değerlendirmeye alan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ise çok yakın bir zamanda bir karar vermesi bekleniyor.

Kazancı'nın ''Görevimden istifa etmeyi düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile görüşüp planlamasını yapacağım.'' dediği öğrenildi.