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Spor

Bakambu Galatasaray'da: Sarı-kırmızılı ekip transferi duyurdu

Galatasaray, Cedric Bakambu'nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı. Yıldız golcünün bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

22:36 . 22/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bakambu

Bakambu

Cedric Bakambu, Galatasaray'ın yeni golcüsü oldu. Sarı kırmızılılar, tecrübeli oyuncuyu İstanbul'a getirdi. 32 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

KAP'a bildirildi

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Cedric Bakambu'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Daha önce Bursaspor'da oynamıştı

Olympiakos'ta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Yunanistan Ligi'nde 32 maçta görev yaptı ve 18 gol kaydetti.

Gece saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Bakambu, daha önce Türkiye'de Bursaspor forması giymişti.



#Transfer
#Cedric Bakambu
#Galatasaray
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