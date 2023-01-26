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Recep Ayının İlk 10 Günü Çekilecek Tesbihler, Recep Ayı İlk On Günü Zikir ve Duaları

Mübarek üç ayların ilk ayı olan Recep ayı başladı, Müslüman aleminin heyecanla beklediği Regaip Gecesine yaklaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hicri Takvim göz önünde bulundurularak hazırlanan dini günler takvimine göre bu yıl 26 Ocak Perşembe günü Müslümanlar tarafından Regaip Gecesi olarak kutlanıyor. Recep ayının ilk on günü hangi dualar okunuyor? Recep ayının 10 günü okunacak zikirler ve dualar neler? İşte ayrıntılar...

11:02 . 26/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Recep ayı

Recep ayı

İslam alemi için oldukça önemli ve anlamlı günler arasında yer alan "Regaib Gecesi'nde" ibadet etmek ve dualar - sureler okuyarak bu önemli geceyi geçirmek isteyenler "Regaip Gecesi İbadetlerine ilişkin bilgileri öğrenmek amacıyla Regaip Gecesi ibadetleri araştırılırken Recep ayının ilk on gününde yapılacak dualar, zikir ve tesbihler sorgulanıyor.

RECEP AYININ İLK 10 GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Recep Ayının İlk On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm.

Recep Ayının İkinci On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep Ayının Üçüncü On Gününde Okunacak Dua:

“Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.”

Ardından yüz defa: Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.

RECEP AYI TESBİHLERİ

Recep ayının gelmesiyle beraber Recep ayı tesbihleri araştırılıyor. Recep ayı içerisinde ilk 10 gün, ikinci 10 gün ve üçüncü 10 gün tesbihleri bulunur.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir. Daha sonra 1660 defa ''Ya Allah'' diye tesbih çekilir. Üç aylar boyunca her gün 1100 kere ''La İlahe İllallah'', 100 kere de ''Muhammedürresulullah'' diye bu tesbihe devam edilir.

10 gün 100 dea Sübhana'llahi'l - hayyil-kayyum

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l - ehadi's-samed

10 gün 100 defa Sübhana'llahi'l -gafuri'r-rahim

(Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler.) [Ebu Muhammed]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Şaban ayında tutulan oruçtur.) [Tirmizî]

ÜÇ AYLARLA İLGİLİ HADİSLER

(Recebin bir gün başında [ilk günlerinde], bir gün ortasında ve bir gün de sonunda [son günlerinde] oruç tutana, ayın hepsinde tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-Cennet]

(Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir.) [Gunye]

(Şu beş gecede yapılan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Şabanın 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi.) [İ. Asakir]

REGAİP GECESİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Ragaib gecesi, recep ayının cumaya bağlanan ilk perşembe akşamı olan 26 Ocak'ta idrak edilecek.


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3 ay önce
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