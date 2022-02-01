Recep ayının ilk gecesi namazı nasıl kılınır? Recep ayının ilk günü ibadetleri

Recep ayının ilk gecesi 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece olan bu gecedir. İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Recep ayı geldi. Mübarek günde Müslümanlar bol bol ibadet edecek, namaz kılacak ve dualar okuyacak. Recep ayının ilk gecesi olan bugünde kılınacak namaz, çekilecek tesbih ve zikirler araştırılıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

RECEP AYININ İLK GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

1-) Recebin ilk gecesinin namazı hakkında Enes (Radıyallâhu Anh) 'dan rivayet olunan bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ashaba hitaben:

"Her kim, Receb'in ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra bir Fatiha ve bir İhlas ile yirmi rekat kılar ve onlar arasında 10 selam verir, onun sevabının ne kadar büyük olduğunu biliyor musunuz? Şüphesiz Ruhu'l-Emin olan Cibril onu bana bildirdi." buyurmuştur.

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Biz: "Allah-u Te'ala ve Rasulü bilir." deyince, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): "Allah-u Te'ala onu, canı, malı, ailesi, ve çocukları hakkında korur. Bu kişi, kabir azabından korunur, hesapsız ve azapsız bir şekilde Sırat'ı şimşek gibi geçer. " buyurmuştur.

Kaynak : (Abdülhak ed-Dehlevi, Mâ sebete bi's-sünne fi eyyâmi's-sene - Abdülhayy el-Leknevi, es-Asarü'l-merfu'a, Kitabu's-salat - ed-Deylemi, Müsnedü'l-Firdevs)

2-) İmam el-Imad (Rahimehullah) 'ın nakli vedhile; Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur:

"Cibril (Aleyhisselam) 'in bana bildirdiğine göre; Receb'in ilk gecesi olduğunda her kim iftar anında (yemekten ve akşam namazından sonra) ilk rekatta Fatiha Suresi'ni, Ayete'l Kürsi'yi, Kadir Suresi'ni (İnna enzalna), İhlas Suresi'ni ve Felak-Nas surelerini birer defa okur (ve 2. rekatı da aynı şekilde kılarsa), Allah-u Te'ala o kişi için her rekata karşılık 70 senelik ibadet sevabı yazar ve büyük bir sevap ihsan etmek ile birlikte geçmiş günalarını da bağışlar. " buyurmuştur.

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Kaynak : (Sahil ibnü 'Abdillah eş-Şafi'i el-ma'ruf bi'l-Imad, Bustanül-fukara ve nüzhetü'l-kurrâ)

PEYGAMBER EFENDİMİZİN ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.

"Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

ÖZGÜN Üç aylara girerken okunacak dua: Üç aylar ibadetleri, tesbih ve zikirleri

ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER

Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir. Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

– Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

– Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

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– Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

– Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

– Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

– Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

– Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

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-Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

– Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

-Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

ÖZGÜN Recep ayının ilk günü oruç tutmanın sevabı nedir? Recep ayının faziletleri neler?