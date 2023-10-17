On bir ayın sultanı Ramazan ayının bu sene ne zaman, hangi aya ve hangi güne denk geleceği Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayı, Müslümanlar için bir rahmet ve mağfiret ayıdır. İslam alemi için en önemli ay olan mübarek Ramazan ayı Kur’an-ı Kerim ayetlerinin Peygamber Efendimize inmeye başladığı aydır. İnsanı manevi huzura erdiren bu ayda Müslüman dünyası oruç tutar, her gece Teravih namazı kılar ve ellerini semaya açarak bol bol dualar edilir. 2024 dini günler takviminin Diyanet tarafından açıklanmasının ardından pek çok kişi Ramazan ayının ilk gününün hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. 2024 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç günü, 2024 Ramazan Bayramı ve Ramazan ayı başlangıç tarihi ile ilgili detaylı bilgi almak için içeriğimize göz atabilirsiniz.