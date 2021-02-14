Reyting sonuçları cumartesi 13 Şubat 2021! Dünün reyting birincisi belli oldu? Gönül Dağı reyting sonuçları

Reyting Sonuçları 13 Şubat 2021 Cumartesi için merak ediliyor. Dün reyting birincisi kim oldu sorusu ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Reyting Sonuçları günlük olarak yayınlanır ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak üç çeşit ölçülür. Dün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı reyting sonuçları da son günlerin en çok merak edilenleri arasında yer aldı. Peki, Dün reyting birincisi koltuğunda kim oturdu? İşte Reyting Sonuçları 13 Şubat Cumartesi listesi hakkında detaylar...
13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Dün reyting sıralamasında kim birinci oldu merak edilirken, Gönül Dağı dizisi reyting sonuçları da en trend konular arasında yer aldı. Gönül Dağı dizi bu haftanın reyting şampiyonu oldu. İŞte 13 Şubat 2021 Reyting Sonuçları Cumartesi:
REYTİNG SONUÇLARI TOTAL SIRALAMASI 13 ŞUBAT
1- Gönül Dağı
2- Kuzey Yıldızı İlk Aşk
3- Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
4- Show Ana Haber
5- Survivor
6- Gönül Dağı özeti
7- Kuzey Yıldızı İlk Aşk özeti
8- Sen Çal Kapımı
9- İbo Show
10 Kanal D Ana Haber
REYTİNG SONUÇLARI AB SIRALAMASI CUMARTESİ
1 Gönül Dağı
2 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber
3 Survivor
4 Gönül Dağı özeti
5 Sen Çal Kapımı
6 Show Ana Haber
7 İbo Show
8 Kim Milyoner Olmak İster
9 Sen Çal Kapımı özeti
10 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Geçen Hafta 7 Şubat Cumartesi Reyting Sonuçları
İşte geçen haftanın reyting sonuçları:
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
2 - SURVIVOR
3 - SHOW ANA HABER
4 - ARIZA
5 - KEFARET
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER
2 - MENAJERİMİ ARA
3 - SURVIVOR
4 - KEFARET
5 - ARIZA
13 ŞUBAT TV YAYIN AKIŞI
Dün akşam TV’de yer alan yapımlar ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
14:00 Arıza
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
14:00 Sevimli Yunus 2
16:00 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Matrıx Reloaded
ATV YAYIN AKIŞI
15:20 Maraşlı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Yerli Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:45 Pelin Çift ile Gündem Ötes
Yorum