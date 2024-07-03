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Sade irmik helvası nasıl yapılır? İrmik helvası tarifi ve püf noktaları

İrmik helvası, birçok damağa hitap ediyor. Şam fıstıklıi pekmezlii sütlü, cevizli gibi birçok irmik helvası tarifleri bulunuyor. Biz sizler için sade irmik helvası tarifini derledik. İrmik helvası nasıl yapılır, hangi malzemeler koyulur? İrmik helvasına un konulur mu? İşte nefis, tam ölçülü sade irmik helvası tarifinin tüm ayrıntıları...

12:46 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Sade irmik helvası
Sade irmik helvası

İrmik helvası tarifi içerisinde son zamanlarda özellikle dondurma ile servis edilen irmik helvasının cevizli, fıstıklı hatta fıstık ezmeli çeşitleri de oldukça ilgi görüyor. İçeriğimizde sade irmik helvası tarifini sizler için derledik.

SADE İRMİK HELVASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler

Üç yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

2 su bardağı irmik

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

İRMİK HELVASI TARİFİ

3 yemek kaşığı tereyağını tencerede eritin ve çam fıstığını içine atarak kavurmaya başlayın. Fıstıklar kavrulduktan sonra irmiği tencereye aktarın. Sürekli karıştırarak kısık ateşte 20 dakika kadar kavurun. 1 bardak su, 1 bardak süt ve 1 bardak şekeri başka bir kapta karıştırdıktan sonra kısık ateşte kaynamaya bırakın. İrmik iyice kavrulduktan sonra sıcak şerbet karışımını tencereye azar azar dökün. İrmiği sürekli olarak karıştırmaya devam edin.

Helvayı kısık ateşte 8-10 dakika kadar pişirmeye devam edin. Dinlenmesi için tencerenin kapağını kapatın. Demlenen irmik helvasını servis tabağına koyduktan sonra isteğe göre üzerine tarçın dökebilirsiniz.

İRMİK HELVASI YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Her evde rahat bir şekilde yapılan irmik helvasının püf noktalarını bilmek irmik helvasının daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.

İrmik helvası için irmik kavrulurken dikkatli olunması gerekir. İrmik tereyağı içerisinde çok fazla yakmadan kavrulmalıdır. Bu nedenle irmik de sürekli karıştırılmamalı.

İrmik helvası yapılırken mutlaka tahta kaşık ile karıştırılması gerekir. İrmik helvasının kavrulmasına da dikkat edilmelidir.

İrmik helvasının rengi açık ve ya koyu olabilir. Bu tamamen kişinin damak tadına uygun olmalı. İrmik helvasının rengi açık olsun isteniyor ise irmik kavurma süresi kısa tutulmalıdır. İrmik helvasının daha koyu renkli olması için de irmiğin daha uzun süre kavrulması gerekir.

İrmik helvasının içerisine isteğe göre farklı malzemeler de eklenebilir. Özellikle irmik helvası yaz mevsiminde dondurma eşliğinde servis edilebilir.



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1 saat önce
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