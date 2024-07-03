İtalyan mutfağına ait Minestrone çorbası hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatiftir. İçerisine konulan birçok sebze çeşidi ile adeta şifa çorbasıdır denilebilir. Minestrone her ne kadar İtalyan tarifi olsa da bizim damak zevkimize de oldukça uygun bir yemek çeşididir. Peki, Minestrone çorbası nasıl yapılır? Hangi malzemeler konulur? İşte minestrone çorbasının tarifi...