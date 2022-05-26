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Sahil Güvenlik Komutanlığı atama sonuçları nasıl sorgulanır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda bin 586 personelin yeni görev yeri belli oldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda 2022 yılı genel atamaları açıklandı. Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile gerçekleştirilen 2022 yılı atamaları kapsamında; subay, astsubay ve uzman erbaşlardan hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belirlendi. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı atama sonuçları nasıl sorgulanır? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 1.586 personel alımı sonuçları açıklandı: Sonuçlar nasıl öğrenilecek?
Sahil güvenlik komutanlığı personel alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli bin 586 subay, astsubay ve uzman erbaşın yeni görev yerleri, 2022 yılı genel atamalarıyla belirlendi. Hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belli oldu.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun onayı ile toplam 1.586 personeli kapsayan 2022 yılı atamaları kapsamında; subay, astsubay ve uzman erbaşlardan hizmet bölgelerinde görev süresini tamamlayan 220 subay, 591 astsubay ve 775 uzman erbaşın yeni görev yerleri belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, atama takvimine uygun olarak yürütülen atamalarda toplam 1.586 personelin yeni görev yerleri, atama isteğinde bulunan Sahil Güvenlik personelinin tercihleri göz önüne alınarak belirlendi.

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