Sakarya, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında yer alan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilimizdir. Sakarya'nın şehir merkezine ve büyük ilçelerine ek olarak, doğayla iç içe bir yaşam sunan birçok köy de bulunmaktadır. Bu köyler, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir tercih olabilir.

Doğal Güzellikler: Sakarya köyleri, yemyeşil ormanları, tertemiz havası ve berrak suları ile doğa severler için bir cennet gibidir. Bu köylerde doğa yürüyüşleri, kamp, piknik gibi aktiviteler yapabilir, şehir hayatının stresi ve yorgunluğundan uzaklaşabilirsiniz.

Sakarya ilçeleri

Adapazarı Akyazı Arifiye Erenler Ferizli Geyve Hendek Karapürçek Karasu Kaynarca Kocaali Pamukova Sapanca Serdivan Söğütlü Taraklı

Sakarya Köyleri

Abalı

Ahmediye

Aşırlar

Aralık, Adapazarı

Bileciler

Budaklar

Büyükesence

Büyükhataplı

Çağlayan

Demirbey

Doğancılar

Elmalı

Emirler

Hacılar

Hasanbey

Işıklar

İlyaslar

Kamışlı

Karadavutlu

Karadere

Kavaklıorman

Kayrancık

Kışla

Kömürlük

Köprübaşı

Küçükhataplı

Nasuhlar

Örentepe

Poyrazlar

Salmanlı

Solaklar

Turnadere

Yeşilyurt

Akyazı Köyleri

Alaağaç Ballıkaya Bediltahirbey Beldibi Bıçkıdere Boztepe Buğdaylı Çakıroğlu Çatalköprü Dedeler Durmuşlar Düzyazı Gökçeler Güvençler Güzlek Hanyatak Harunusta Hasanbey Haydarlar Karaçalılık Kepekli Kızılcıkorman Kumköprü Madenler Mansurlar Osmanbey Pazarköy Reşadiye Salihiye Sukenarı Şerefiye Taşağıl Taşburun Taşyatak Topağaç Türkormanköy Yağcılar Yenidoğan Yongalık Yörükyeri Yuvalak

Arifiye Köyleri

Adliye

Hacıköy

Ahmediye

Çınardibi

Kemaliye

Kışlaçay

Yukarı Kirazca

Erenler Köyleri

Değirmendere Ekinli Kayalarmemduhiye Kayalarreşitbey Küçükesence Yazılı Şeyhköyü

Ferizli Köyleri

Ağacık

Akçukur

Bakırlı

Ceylandere

Çiftlik

Doğancı

Hocaoğlu

Karadiken

Konuklu

Kuzca

Nalköy

Sarıahmetler

Seyifler

Teberik

Tokat

Geyve Köyleri

Ahibaba Akdoğan Akıncı Akkaya Alıplar Aydınlar Bağcığaz Bağlarbaşı Bayat Belpınar Boğazköy Bozören Burhaniye Ceceler Çamlık Çengel Çine Çukurköy Demirler Dereköy Doğançay Doğantepe Düzakçaşehir Epçeler Esenköy Eşme Fındıksuyu Güney Günhoşlar Hacılar Hacıosmanlar Halidiye Hırka Hisarlık Ilıcaköy İhsaniye İlimbey Kamışlı Karacaören Karaçam Kızılkaya Koru Kozan Köprübaşı Kulfallar Maksudiye Melekşeoruç Melekşesolak Nuruosmaniye Örencik Safibey Saraçlı Sarıgazi Sekiharman Setçe Suçatı Sütalan Şehren Şerefiye Taşoluk Umurbey Yaylak

Hendek Köyleri

Akarca

Akçayır

Aksu

Aktefek

Aşağıçalıca

Bakacak

Balıklıihsaniye

Beyköy

Beylice

Bıçkiatik

Çakallık

Çayırbaşı

Çobanyatak

Çukurhan

Dereköy

Dikmen

Esentepe

Eskibıçkı

Göksu

Güldibi

Gündoğan

Güney

Hacıkışla

Hacimbey

Halaç

Hamitli

Harmantepe

Hicriye

Hüseyinşeyh

İkbaliye

İkramiye

Kadifekale

Kahraman

Kalayık

Karadere

Karatoprak

Kargalıyeniköy

Kazımiye

Kırktepe

Kızanlık

Kocadöngel

Kurtuluş

Lütfiyeköşk

Martinler

Muradiye

Nuriye

Ortaköy

Paşaköy

Pınarlı

Sarıyer

Servetiye

Sivritepe

Sofular

Soğuksu

Sukenarı

Süleymaniye

Sümbüllü

Şeyhler

Tuzak

Türbe

Uzuncaorman

Yağbasan

Yarıca

Yayalar

Yeniköy

Yeniyayla

Yeşilköy

Yeşilvadi

Yukarıçalıca

Yukarıhüseyinşeyh

Karapürçek

Köyler

Ahmediye

Harmanlı

Kanlıçay

Küçükkarapürçek

Mecidiye

Mesudiye

Meşepınarı

Tektabanlı

Karasu Köyleri

Adatepe Akkum Ardıçbeli Camitepe Çatalüvez Denizköy Gölköprü Hürriyet İhsaniye Kancalar Karamüezzinler Karanlıkdere Karapınar Karasu Kızılcık Konacık Kurumeşe Kuyumcullu Manavpınarı Ortaköy Paralı Resuller Subatağı Taşlıgeçit Tepetarla Tuzla Üçoluk Yassıgeçit Yenidoğan Yeşilköy

Kaynarca Köyleri

Akbaşlı

Arifağa

Başoğlu

Birlik

Büyükyanık

Cebek

Duduköy

Eğrioğlu

Gaziler

Gölce

Gürpınar

Güven

İmamlar

İşaret

Kalburcu

Karaçalı

Karamanlar

Kayacık

Kertil

Kırktepe

Kızılcaali

Kulaklı

Küçükkaynarca

Küçükkışla

Müezinler

Okçular

Ortaköy

Osmanlı

Ömerağa

Sabırlı

Sarıbeyli

Şeyhtimarı

Taşoluk

Topçu

Turnalı

Uğurlu

Uzakkışla

Uzunalan

Yeniçam

Yeşilova

Ziamet

Kocaali Köyleri

Açmabaşı Akpınar Aktaş Aydoğan Beyler Bezirgan Caferiye Çakmaklı Çukurköy Demiraçma Görele Kadıköy Karalar Karapelit Kestanepınarı Kızılüzüm Kirazlı Koğukpelit Kozluk Köyyeri Küplük Melen Selahiye Süngüt Şerbetpınarı Yalpankaya Yanıksayvant

Pamukova Köyleri

Ağaççılar

Ahiler

Akçakaya

Bacıköy

Bakacak

Bayırakçaşehir

Cihadiye

Çardak

Çilekli

Eğriçay

Eskiyayla

Fevziye

Gökgöz

Hayrettin

Hüseyinli

İsabalı

Kadıköy

Karapınar

Kazımiye

Kemaliye

Mekece

Mesruriye

Oruçlu

Özbek

Paşalar

Pınarlı

Şahmelek

Şeyhvarmaz

Teşvikiye

Turgutlu

Sakarya

Sapanca Köyleri

Akçay Balkaya Fevziye Hacımercan İkramiye İlmiye İstanbuldere Kuruçeşme Mahmudiye Memnuniye Muradiye Şükriye Uzunkum Ünlüce Yanık

Serdivan Köyleri

Aşağı Dereköy

Beşevler

Çubuklu

Dağyoncalı

Kızılcıklı

Kuruçeşme

Meşeli

Selahiye

Uzunköy

Yukarıdereköy

Söğütlü Köyleri

Beşdeğirmen Fındıklı Hasanfakı İmamlar Kantar Karateke Kurudil Levent Mağara Maksudiye Sıraköy Soğucak Tokmaklıdere Türkbeylikkışla Yeniköy

Taraklı Köyleri

Akçapınar

Aksu

Alballar

Avdan

Çamtepe

Çayköy

Dışdedeler

Doğancıl

Duman

Esenyurt

Hacıaliler

Hacıyakup

Harkköy

İçdedeler

Kemaller

Mahdumlar

Pirler

Poydalar

Sabırlar

Tuzla

Uğurlu

Yeniköy

Sakarya'da gezilecek yerler

Sapanca: Sakarya'nın en popüler turistik destinasyonlarından biri olan Sapanca, gölü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçedir. Sapanca'da birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:

Kırkpınar: Sapanca'nın en güzel köylerinden biri olan Kırkpınar, yemyeşil ormanları ve tertemiz havasıyla doğa severler için ideal bir yerdir.

Maşukiye: Sapanca'nın en popüler köylerinden biri olan Maşukiye, göl kenarında kurulmuş şirin bir köydür. Maşukiye'de yöresel ürünler satın alabilir, tekne turu yapabilir ve yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

Hendek: Sakarya'nın kuzeyinde yer alan Hendek, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçedir. Hendek'te birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:

Taşköprü: Hendek'in en güzel köylerinden biri olan Taşköprü, tarihi taş köprüsüyle ün kazanmıştır.

Karaköy: Hendek'in en eski köylerinden biri olan Karaköy, yöresel mimarisiyle dikkat çekmektedir.

Karasu: Sakarya'nın kuzeybatısında yer alan Karasu, Karadeniz kıyısında kurulmuş bir ilçedir. Karasu'da birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:

Kocaali: Karasu'nun en güzel köylerinden biri olan Kocaali, uzun kumsalları ve deniziyle öne çıkmaktadır.

Akyazı: Karasu'nun en popüler köylerinden biri olan Akyazı, yöresel ürünler ve el sanatları ile meşhurdur.







