Sakarya, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında yer alan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilimizdir. Sakarya'nın şehir merkezine ve büyük ilçelerine ek olarak, doğayla iç içe bir yaşam sunan birçok köy de bulunmaktadır. Bu köyler, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir tercih olabilir.
Doğal Güzellikler: Sakarya köyleri, yemyeşil ormanları, tertemiz havası ve berrak suları ile doğa severler için bir cennet gibidir. Bu köylerde doğa yürüyüşleri, kamp, piknik gibi aktiviteler yapabilir, şehir hayatının stresi ve yorgunluğundan uzaklaşabilirsiniz.
Sakarya ilçeleri
- Adapazarı
- Akyazı
- Arifiye
- Erenler
- Ferizli
- Geyve
- Hendek
- Karapürçek
- Karasu
- Kaynarca
- Kocaali
- Pamukova
- Sapanca
- Serdivan
- Söğütlü
- Taraklı
Sakarya Köyleri
- Abalı
- Ahmediye
- Aşırlar
- Aralık, Adapazarı
- Bileciler
- Budaklar
- Büyükesence
- Büyükhataplı
- Çağlayan
- Demirbey
- Doğancılar
- Elmalı
- Emirler
- Hacılar
- Hasanbey
- Işıklar
- İlyaslar
- Kamışlı
- Karadavutlu
- Karadere
- Kavaklıorman
- Kayrancık
- Kışla
- Kömürlük
- Köprübaşı
- Küçükhataplı
- Nasuhlar
- Örentepe
- Poyrazlar
- Salmanlı
- Solaklar
- Turnadere
- Yeşilyurt
Akyazı Köyleri
- Alaağaç
- Ballıkaya
- Bediltahirbey
- Beldibi
- Bıçkıdere
- Boztepe
- Buğdaylı
- Çakıroğlu
- Çatalköprü
- Dedeler
- Durmuşlar
- Düzyazı
- Gökçeler
- Güvençler
- Güzlek
- Hanyatak
- Harunusta
- Hasanbey
- Haydarlar
- Karaçalılık
- Kepekli
- Kızılcıkorman
- Kumköprü
- Madenler
- Mansurlar
- Osmanbey
- Pazarköy
- Reşadiye
- Salihiye
- Sukenarı
- Şerefiye
- Taşağıl
- Taşburun
- Taşyatak
- Topağaç
- Türkormanköy
- Yağcılar
- Yenidoğan
- Yongalık
- Yörükyeri
- Yuvalak
Arifiye Köyleri
- Adliye
- Hacıköy
- Ahmediye
- Çınardibi
- Kemaliye
- Kışlaçay
- Yukarı Kirazca
Erenler Köyleri
- Değirmendere
- Ekinli
- Kayalarmemduhiye
- Kayalarreşitbey
- Küçükesence
- Yazılı
- Şeyhköyü
Ferizli Köyleri
- Ağacık
- Akçukur
- Bakırlı
- Ceylandere
- Çiftlik
- Doğancı
- Hocaoğlu
- Karadiken
- Konuklu
- Kuzca
- Nalköy
- Sarıahmetler
- Seyifler
- Teberik
- Tokat
Geyve Köyleri
- Ahibaba
- Akdoğan
- Akıncı
- Akkaya
- Alıplar
- Aydınlar
- Bağcığaz
- Bağlarbaşı
- Bayat
- Belpınar
- Boğazköy
- Bozören
- Burhaniye
- Ceceler
- Çamlık
- Çengel
- Çine
- Çukurköy
- Demirler
- Dereköy
- Doğançay
- Doğantepe
- Düzakçaşehir
- Epçeler
- Esenköy
- Eşme
- Fındıksuyu
- Güney
- Günhoşlar
- Hacılar
- Hacıosmanlar
- Halidiye
- Hırka
- Hisarlık
- Ilıcaköy
- İhsaniye
- İlimbey
- Kamışlı
- Karacaören
- Karaçam
- Kızılkaya
- Koru
- Kozan
- Köprübaşı
- Kulfallar
- Maksudiye
- Melekşeoruç
- Melekşesolak
- Nuruosmaniye
- Örencik
- Safibey
- Saraçlı
- Sarıgazi
- Sekiharman
- Setçe
- Suçatı
- Sütalan
- Şehren
- Şerefiye
- Taşoluk
- Umurbey
- Yaylak
Hendek Köyleri
- Akarca
- Akçayır
- Aksu
- Aktefek
- Aşağıçalıca
- Bakacak
- Balıklıihsaniye
- Beyköy
- Beylice
- Bıçkiatik
- Çakallık
- Çayırbaşı
- Çobanyatak
- Çukurhan
- Dereköy
- Dikmen
- Esentepe
- Eskibıçkı
- Göksu
- Güldibi
- Gündoğan
- Güney
- Hacıkışla
- Hacimbey
- Halaç
- Hamitli
- Harmantepe
- Hicriye
- Hüseyinşeyh
- İkbaliye
- İkramiye
- Kadifekale
- Kahraman
- Kalayık
- Karadere
- Karatoprak
- Kargalıyeniköy
- Kazımiye
- Kırktepe
- Kızanlık
- Kocadöngel
- Kurtuluş
- Lütfiyeköşk
- Martinler
- Muradiye
- Nuriye
- Ortaköy
- Paşaköy
- Pınarlı
- Sarıyer
- Servetiye
- Sivritepe
- Sofular
- Soğuksu
- Sukenarı
- Süleymaniye
- Sümbüllü
- Şeyhler
- Tuzak
- Türbe
- Uzuncaorman
- Yağbasan
- Yarıca
- Yayalar
- Yeniköy
- Yeniyayla
- Yeşilköy
- Yeşilvadi
- Yukarıçalıca
- Yukarıhüseyinşeyh
- Karapürçek
- Köyler
- Ahmediye
- Harmanlı
- Kanlıçay
- Küçükkarapürçek
- Mecidiye
- Mesudiye
- Meşepınarı
- Tektabanlı
Karasu Köyleri
- Adatepe
- Akkum
- Ardıçbeli
- Camitepe
- Çatalüvez
- Denizköy
- Gölköprü
- Hürriyet
- İhsaniye
- Kancalar
- Karamüezzinler
- Karanlıkdere
- Karapınar
- Karasu
- Kızılcık
- Konacık
- Kurumeşe
- Kuyumcullu
- Manavpınarı
- Ortaköy
- Paralı
- Resuller
- Subatağı
- Taşlıgeçit
- Tepetarla
- Tuzla
- Üçoluk
- Yassıgeçit
- Yenidoğan
- Yeşilköy
Kaynarca Köyleri
- Akbaşlı
- Arifağa
- Başoğlu
- Birlik
- Büyükyanık
- Cebek
- Duduköy
- Eğrioğlu
- Gaziler
- Gölce
- Gürpınar
- Güven
- İmamlar
- İşaret
- Kalburcu
- Karaçalı
- Karamanlar
- Kayacık
- Kertil
- Kırktepe
- Kızılcaali
- Kulaklı
- Küçükkaynarca
- Küçükkışla
- Müezinler
- Okçular
- Ortaköy
- Osmanlı
- Ömerağa
- Sabırlı
- Sarıbeyli
- Şeyhtimarı
- Taşoluk
- Topçu
- Turnalı
- Uğurlu
- Uzakkışla
- Uzunalan
- Yeniçam
- Yeşilova
- Ziamet
Kocaali Köyleri
- Açmabaşı
- Akpınar
- Aktaş
- Aydoğan
- Beyler
- Bezirgan
- Caferiye
- Çakmaklı
- Çukurköy
- Demiraçma
- Görele
- Kadıköy
- Karalar
- Karapelit
- Kestanepınarı
- Kızılüzüm
- Kirazlı
- Koğukpelit
- Kozluk
- Köyyeri
- Küplük
- Melen
- Selahiye
- Süngüt
- Şerbetpınarı
- Yalpankaya
- Yanıksayvant
Pamukova Köyleri
- Ağaççılar
- Ahiler
- Akçakaya
- Bacıköy
- Bakacak
- Bayırakçaşehir
- Cihadiye
- Çardak
- Çilekli
- Eğriçay
- Eskiyayla
- Fevziye
- Gökgöz
- Hayrettin
- Hüseyinli
- İsabalı
- Kadıköy
- Karapınar
- Kazımiye
- Kemaliye
- Mekece
- Mesruriye
- Oruçlu
- Özbek
- Paşalar
- Pınarlı
- Şahmelek
- Şeyhvarmaz
- Teşvikiye
- Turgutlu
- Sakarya
Sapanca Köyleri
- Akçay
- Balkaya
- Fevziye
- Hacımercan
- İkramiye
- İlmiye
- İstanbuldere
- Kuruçeşme
- Mahmudiye
- Memnuniye
- Muradiye
- Şükriye
- Uzunkum
- Ünlüce
- Yanık
Serdivan Köyleri
- Aşağı Dereköy
- Beşevler
- Çubuklu
- Dağyoncalı
- Kızılcıklı
- Kuruçeşme
- Meşeli
- Selahiye
- Uzunköy
- Yukarıdereköy
Söğütlü Köyleri
- Beşdeğirmen
- Fındıklı
- Hasanfakı
- İmamlar
- Kantar
- Karateke
- Kurudil
- Levent
- Mağara
- Maksudiye
- Sıraköy
- Soğucak
- Tokmaklıdere
- Türkbeylikkışla
- Yeniköy
Taraklı Köyleri
- Akçapınar
- Aksu
- Alballar
- Avdan
- Çamtepe
- Çayköy
- Dışdedeler
- Doğancıl
- Duman
- Esenyurt
- Hacıaliler
- Hacıyakup
- Harkköy
- İçdedeler
- Kemaller
- Mahdumlar
- Pirler
- Poydalar
- Sabırlar
- Tuzla
- Uğurlu
- Yeniköy
Sakarya'da gezilecek yerler
Sapanca: Sakarya'nın en popüler turistik destinasyonlarından biri olan Sapanca, gölü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçedir. Sapanca'da birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:
Kırkpınar: Sapanca'nın en güzel köylerinden biri olan Kırkpınar, yemyeşil ormanları ve tertemiz havasıyla doğa severler için ideal bir yerdir.
Maşukiye: Sapanca'nın en popüler köylerinden biri olan Maşukiye, göl kenarında kurulmuş şirin bir köydür. Maşukiye'de yöresel ürünler satın alabilir, tekne turu yapabilir ve yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.
Hendek: Sakarya'nın kuzeyinde yer alan Hendek, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçedir. Hendek'te birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:
Taşköprü: Hendek'in en güzel köylerinden biri olan Taşköprü, tarihi taş köprüsüyle ün kazanmıştır.
Karaköy: Hendek'in en eski köylerinden biri olan Karaköy, yöresel mimarisiyle dikkat çekmektedir.
Karasu: Sakarya'nın kuzeybatısında yer alan Karasu, Karadeniz kıyısında kurulmuş bir ilçedir. Karasu'da birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:
Kocaali: Karasu'nun en güzel köylerinden biri olan Kocaali, uzun kumsalları ve deniziyle öne çıkmaktadır.
Akyazı: Karasu'nun en popüler köylerinden biri olan Akyazı, yöresel ürünler ve el sanatları ile meşhurdur.