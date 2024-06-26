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Sakarya ilçeleri ve köyleri

Sakarya, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ildir. Kuzeyde Karadeniz, batısında Kocaeli ve Bursa, doğusunda Düzce ve güneyinde de Bolu ile Bilecik illeri yer almaktadır. İl merkezi Adapazarı'dır. Peki Sakarya ilçeleri hangileri? İşte Sakarya köyleri ve ilçe isimleri.

13:56 - 26/06/2024 الأربعاء
Güncelleme: 13:58 - 26/06/2024 الأربعاء
Yeni Şafak
Sakarya ilçeleri ve köyleri
Sakarya ilçeleri ve köyleri

Sakarya, Marmara Bölgesi'nin kuzeybatısında yer alan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilimizdir. Sakarya'nın şehir merkezine ve büyük ilçelerine ek olarak, doğayla iç içe bir yaşam sunan birçok köy de bulunmaktadır. Bu köyler, şehir hayatının karmaşasından uzaklaşmak ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenler için ideal bir tercih olabilir.

Doğal Güzellikler: Sakarya köyleri, yemyeşil ormanları, tertemiz havası ve berrak suları ile doğa severler için bir cennet gibidir. Bu köylerde doğa yürüyüşleri, kamp, piknik gibi aktiviteler yapabilir, şehir hayatının stresi ve yorgunluğundan uzaklaşabilirsiniz.

Sakarya ilçeleri

  1. Adapazarı
  2. Akyazı
  3. Arifiye
  4. Erenler
  5. Ferizli
  6. Geyve
  7. Hendek
  8. Karapürçek
  9. Karasu
  10. Kaynarca
  11. Kocaali
  12. Pamukova
  13. Sapanca
  14. Serdivan
  15. Söğütlü
  16. Taraklı

Sakarya Köyleri

  • Abalı
  • Ahmediye
  • Aşırlar
  • Aralık, Adapazarı
  • Bileciler
  • Budaklar
  • Büyükesence
  • Büyükhataplı
  • Çağlayan
  • Demirbey
  • Doğancılar
  • Elmalı
  • Emirler
  • Hacılar
  • Hasanbey
  • Işıklar
  • İlyaslar
  • Kamışlı
  • Karadavutlu
  • Karadere
  • Kavaklıorman
  • Kayrancık
  • Kışla
  • Kömürlük
  • Köprübaşı
  • Küçükhataplı
  • Nasuhlar
  • Örentepe
  • Poyrazlar
  • Salmanlı
  • Solaklar
  • Turnadere
  • Yeşilyurt

Akyazı Köyleri

  1. Alaağaç
  2. Ballıkaya
  3. Bediltahirbey
  4. Beldibi
  5. Bıçkıdere
  6. Boztepe
  7. Buğdaylı
  8. Çakıroğlu
  9. Çatalköprü
  10. Dedeler
  11. Durmuşlar
  12. Düzyazı
  13. Gökçeler
  14. Güvençler
  15. Güzlek
  16. Hanyatak
  17. Harunusta
  18. Hasanbey
  19. Haydarlar
  20. Karaçalılık
  21. Kepekli
  22. Kızılcıkorman
  23. Kumköprü
  24. Madenler
  25. Mansurlar
  26. Osmanbey
  27. Pazarköy
  28. Reşadiye
  29. Salihiye
  30. Sukenarı
  31. Şerefiye
  32. Taşağıl
  33. Taşburun
  34. Taşyatak
  35. Topağaç
  36. Türkormanköy
  37. Yağcılar
  38. Yenidoğan
  39. Yongalık
  40. Yörükyeri
  41. Yuvalak

Arifiye Köyleri

  • Adliye
  • Hacıköy
  • Ahmediye
  • Çınardibi
  • Kemaliye
  • Kışlaçay
  • Yukarı Kirazca

Erenler Köyleri

  1. Değirmendere
  2. Ekinli
  3. Kayalarmemduhiye
  4. Kayalarreşitbey
  5. Küçükesence
  6. Yazılı
  7. Şeyhköyü

Ferizli Köyleri

  • Ağacık
  • Akçukur
  • Bakırlı
  • Ceylandere
  • Çiftlik
  • Doğancı
  • Hocaoğlu
  • Karadiken
  • Konuklu
  • Kuzca
  • Nalköy
  • Sarıahmetler
  • Seyifler
  • Teberik
  • Tokat

Geyve Köyleri

  1. Ahibaba
  2. Akdoğan
  3. Akıncı
  4. Akkaya
  5. Alıplar
  6. Aydınlar
  7. Bağcığaz
  8. Bağlarbaşı
  9. Bayat
  10. Belpınar
  11. Boğazköy
  12. Bozören
  13. Burhaniye
  14. Ceceler
  15. Çamlık
  16. Çengel
  17. Çine
  18. Çukurköy
  19. Demirler
  20. Dereköy
  21. Doğançay
  22. Doğantepe
  23. Düzakçaşehir
  24. Epçeler
  25. Esenköy
  26. Eşme
  27. Fındıksuyu
  28. Güney
  29. Günhoşlar
  30. Hacılar
  31. Hacıosmanlar
  32. Halidiye
  33. Hırka
  34. Hisarlık
  35. Ilıcaköy
  36. İhsaniye
  37. İlimbey
  38. Kamışlı
  39. Karacaören
  40. Karaçam
  41. Kızılkaya
  42. Koru
  43. Kozan
  44. Köprübaşı
  45. Kulfallar
  46. Maksudiye
  47. Melekşeoruç
  48. Melekşesolak
  49. Nuruosmaniye
  50. Örencik
  51. Safibey
  52. Saraçlı
  53. Sarıgazi
  54. Sekiharman
  55. Setçe
  56. Suçatı
  57. Sütalan
  58. Şehren
  59. Şerefiye
  60. Taşoluk
  61. Umurbey
  62. Yaylak

Hendek Köyleri

  • Akarca
  • Akçayır
  • Aksu
  • Aktefek
  • Aşağıçalıca
  • Bakacak
  • Balıklıihsaniye
  • Beyköy
  • Beylice
  • Bıçkiatik
  • Çakallık
  • Çayırbaşı
  • Çobanyatak
  • Çukurhan
  • Dereköy
  • Dikmen
  • Esentepe
  • Eskibıçkı
  • Göksu
  • Güldibi
  • Gündoğan
  • Güney
  • Hacıkışla
  • Hacimbey
  • Halaç
  • Hamitli
  • Harmantepe
  • Hicriye
  • Hüseyinşeyh
  • İkbaliye
  • İkramiye
  • Kadifekale
  • Kahraman
  • Kalayık
  • Karadere
  • Karatoprak
  • Kargalıyeniköy
  • Kazımiye
  • Kırktepe
  • Kızanlık
  • Kocadöngel
  • Kurtuluş
  • Lütfiyeköşk
  • Martinler
  • Muradiye
  • Nuriye
  • Ortaköy
  • Paşaköy
  • Pınarlı
  • Sarıyer
  • Servetiye
  • Sivritepe
  • Sofular
  • Soğuksu
  • Sukenarı
  • Süleymaniye
  • Sümbüllü
  • Şeyhler
  • Tuzak
  • Türbe
  • Uzuncaorman
  • Yağbasan
  • Yarıca
  • Yayalar
  • Yeniköy
  • Yeniyayla
  • Yeşilköy
  • Yeşilvadi
  • Yukarıçalıca
  • Yukarıhüseyinşeyh
  • Karapürçek
  • Köyler
  • Ahmediye
  • Harmanlı
  • Kanlıçay
  • Küçükkarapürçek
  • Mecidiye
  • Mesudiye
  • Meşepınarı
  • Tektabanlı

Karasu Köyleri

  1. Adatepe
  2. Akkum
  3. Ardıçbeli
  4. Camitepe
  5. Çatalüvez
  6. Denizköy
  7. Gölköprü
  8. Hürriyet
  9. İhsaniye
  10. Kancalar
  11. Karamüezzinler
  12. Karanlıkdere
  13. Karapınar
  14. Karasu
  15. Kızılcık
  16. Konacık
  17. Kurumeşe
  18. Kuyumcullu
  19. Manavpınarı
  20. Ortaköy
  21. Paralı
  22. Resuller
  23. Subatağı
  24. Taşlıgeçit
  25. Tepetarla
  26. Tuzla
  27. Üçoluk
  28. Yassıgeçit
  29. Yenidoğan
  30. Yeşilköy

Kaynarca Köyleri

  • Akbaşlı
  • Arifağa
  • Başoğlu
  • Birlik
  • Büyükyanık
  • Cebek
  • Duduköy
  • Eğrioğlu
  • Gaziler
  • Gölce
  • Gürpınar
  • Güven
  • İmamlar
  • İşaret
  • Kalburcu
  • Karaçalı
  • Karamanlar
  • Kayacık
  • Kertil
  • Kırktepe
  • Kızılcaali
  • Kulaklı
  • Küçükkaynarca
  • Küçükkışla
  • Müezinler
  • Okçular
  • Ortaköy
  • Osmanlı
  • Ömerağa
  • Sabırlı
  • Sarıbeyli
  • Şeyhtimarı
  • Taşoluk
  • Topçu
  • Turnalı
  • Uğurlu
  • Uzakkışla
  • Uzunalan
  • Yeniçam
  • Yeşilova
  • Ziamet

Kocaali Köyleri

  1. Açmabaşı
  2. Akpınar
  3. Aktaş
  4. Aydoğan
  5. Beyler
  6. Bezirgan
  7. Caferiye
  8. Çakmaklı
  9. Çukurköy
  10. Demiraçma
  11. Görele
  12. Kadıköy
  13. Karalar
  14. Karapelit
  15. Kestanepınarı
  16. Kızılüzüm
  17. Kirazlı
  18. Koğukpelit
  19. Kozluk
  20. Köyyeri
  21. Küplük
  22. Melen
  23. Selahiye
  24. Süngüt
  25. Şerbetpınarı
  26. Yalpankaya
  27. Yanıksayvant

Pamukova Köyleri

  • Ağaççılar
  • Ahiler
  • Akçakaya
  • Bacıköy
  • Bakacak
  • Bayırakçaşehir
  • Cihadiye
  • Çardak
  • Çilekli
  • Eğriçay
  • Eskiyayla
  • Fevziye
  • Gökgöz
  • Hayrettin
  • Hüseyinli
  • İsabalı
  • Kadıköy
  • Karapınar
  • Kazımiye
  • Kemaliye
  • Mekece
  • Mesruriye
  • Oruçlu
  • Özbek
  • Paşalar
  • Pınarlı
  • Şahmelek
  • Şeyhvarmaz
  • Teşvikiye
  • Turgutlu
  • Sakarya

Sapanca Köyleri

  1. Akçay
  2. Balkaya
  3. Fevziye
  4. Hacımercan
  5. İkramiye
  6. İlmiye
  7. İstanbuldere
  8. Kuruçeşme
  9. Mahmudiye
  10. Memnuniye
  11. Muradiye
  12. Şükriye
  13. Uzunkum
  14. Ünlüce
  15. Yanık

Serdivan Köyleri

  • Aşağı Dereköy
  • Beşevler
  • Çubuklu
  • Dağyoncalı
  • Kızılcıklı
  • Kuruçeşme
  • Meşeli
  • Selahiye
  • Uzunköy
  • Yukarıdereköy

Söğütlü Köyleri

  1. Beşdeğirmen
  2. Fındıklı
  3. Hasanfakı
  4. İmamlar
  5. Kantar
  6. Karateke
  7. Kurudil
  8. Levent
  9. Mağara
  10. Maksudiye
  11. Sıraköy
  12. Soğucak
  13. Tokmaklıdere
  14. Türkbeylikkışla
  15. Yeniköy

Taraklı Köyleri

  • Akçapınar
  • Aksu
  • Alballar
  • Avdan
  • Çamtepe
  • Çayköy
  • Dışdedeler
  • Doğancıl
  • Duman
  • Esenyurt
  • Hacıaliler
  • Hacıyakup
  • Harkköy
  • İçdedeler
  • Kemaller
  • Mahdumlar
  • Pirler
  • Poydalar
  • Sabırlar
  • Tuzla
  • Uğurlu
  • Yeniköy

Sakarya'da gezilecek yerler

Sapanca: Sakarya'nın en popüler turistik destinasyonlarından biri olan Sapanca, gölü ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçedir. Sapanca'da birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:

Kırkpınar: Sapanca'nın en güzel köylerinden biri olan Kırkpınar, yemyeşil ormanları ve tertemiz havasıyla doğa severler için ideal bir yerdir.

Maşukiye: Sapanca'nın en popüler köylerinden biri olan Maşukiye, göl kenarında kurulmuş şirin bir köydür. Maşukiye'de yöresel ürünler satın alabilir, tekne turu yapabilir ve yöresel lezzetleri tadabilirsiniz.

Hendek: Sakarya'nın kuzeyinde yer alan Hendek, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ilçedir. Hendek'te birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:

Taşköprü: Hendek'in en güzel köylerinden biri olan Taşköprü, tarihi taş köprüsüyle ün kazanmıştır.

Karaköy: Hendek'in en eski köylerinden biri olan Karaköy, yöresel mimarisiyle dikkat çekmektedir.

Karasu: Sakarya'nın kuzeybatısında yer alan Karasu, Karadeniz kıyısında kurulmuş bir ilçedir. Karasu'da birçok köy bulunmaktadır. Bu köylerden bazıları şunlardır:

Kocaali: Karasu'nun en güzel köylerinden biri olan Kocaali, uzun kumsalları ve deniziyle öne çıkmaktadır.

Akyazı: Karasu'nun en popüler köylerinden biri olan Akyazı, yöresel ürünler ve el sanatları ile meşhurdur.



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