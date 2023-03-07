Sakaryaspor - Yılport Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Spor Toto 1. Lig’de 25. hafta heyecanı başlıyor. Önemli karşılaşmalara konuk olacağımız haftada Sakaryaspor evinde Yılport Samsunspor’u konuk ediyor. Maç bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAKARYASPOR - YILPORT SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig 25. haftası Sakaryaspor - Yılpor Samsunspor maçı 9 Mart Perşembe saat 20.00 ’de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

SAMSUNSPOR, SAKARYASPOR MAÇINI KAZANARAK AVANTAJINI KORUMAK İSTİYOR

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 9 Mart Perşembe günü deplasmanda Sakaryaspor ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Sakaryaspor'un ligin şampiyonluk adaylarından biri olduğunu ve son 8 maçın 7'sini kazandığına işaret eden Eroğlu, "Bu harika performansla gözünü ilk 2'ye çeviren Sakaryaspor, ayrıca iç saha avantajını en iyi kullanan rakiplerimizden biri. 12 maçta 28 puan topladılar. Rakibimize saygı duyuyoruz ancak biz de kendimize çok güveniyoruz." dedi.

Sondan bir önceki hafta karşılaşacakları Bodrumspor maçından önce Samsunspor'u Süper Lig'e taşımayı garantilemek istediklerinin altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Sakaryaspor maçını kazanmanın bize neler kazandıracağını biliyoruz. Çok stratejik bir maç. Bizi takip eden takımlara karşı 5 puanlık avantajımız var. Kazanmak önemli, kazanamazsak 1 puan da çok ama çok değerli. Son 14 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, ilk 4 sıradaki takımlardan Eyüp ve Pendik deplasmanda galibiyet, Bodrumspor ile deplasmanda beraberlik aldık. Ligin en çok gol atan, rakip ceza alanında en çok topla buluşan, en çok şut atan, en çok koşan takımı olarak her istatistikte önde olan bir takımım var. Başkanımızın en büyük amacı Bodrumspor maçından sonra şampiyonluk kutlamalarını yapmak ama bizim amacımız Bodrumspor maçından önce Samsunspor'u Süper Lig'e taşımayı başarmak, işi son maça bırakmamak."

Kendilerine güvendiklerini vurgulayan Eroğlu, "Kazanmayı çok istiyoruz. Sonuç ne olur bilemem ama Samsunspor'un taraftarlarını mutlu edecek bir mücadele sergileyeceğimizden herkes emin olsun. Bu maçın sonucu ne olursa olsun, gelecek hafta stadımıza 30 bin taraftarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Sakat ve cezalı oyuncular hakkında da bilgi veren Eroğlu, "Muhammet Ali Özbaskıcı haricinde sakat oyuncumuz yok. Muhammet Ali takımdan ayrı bireysel çalışıyor. Takımımızda birçok oyuncumuz iyi durumda. Fiziksel anlamda eksik oyuncumuz var. Onları tamamlamaya çalışıyoruz. Kadro derinliği anlamında alternatifli bir kadromuz oluştu." ifadesini kullandı.

Penaltılar hakkında da değerlendirme bulunan Eroğlu, "Penaltı için yazılı isimlerimiz var. Bizim yazdığımız isim yine Zeki Yavru'ydu. Bir şanssızlık oldu. Antrenmanlarda çalıyoruz ama penaltı özel bir vuruştur. Antrenmandaki atmosfer ile maçtaki atmosfer aynı olmuyor. Sonuçta pes etmek yok. Bunu kırmamız gerekiyor. Bu güce de sahibiz. Bizden birçok oyuncu penaltıyı atacak seviyede." diye konuştu.

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