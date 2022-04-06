UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali kapıda!

Hayat

Bakanlık harekete geçti: 'Süs hayvanı' ibaresi yönetmelikten kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı değişiklikle hayvanların üretim ve satışını düzenleyen yönetmelikteki “süs hayvanı” ibaresi kaldırıldı. Yönetmelikte yapılan bir diğer değişiklikle de kedi ve köpek türleri 14 Temmuz 2022 tarihinden sonra petşoplarda “satılamayacak".