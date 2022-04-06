UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali kapıda!

Şampiyonlar Ligi'nde büyük coşkusunun detaylarına merak eden futbolseverler için 'Şampiyonlar Ligi maçları' ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANÇ MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
- Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.
REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA GERÇEKLEŞECEK?
- Real Madrid - Chelsea maçı 27 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınla gerçekleşecek.
VİLLARREAL- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?
- Villarreal-Bayern Münih Maçı, 06 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Villarreal ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı, Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak. Villarreal ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, cbcsport.tv, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
- Şampiyonlar Ligi yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?
- Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.