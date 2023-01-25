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Beklenen kış sonunda geliyor

Yurdun birçok bölgesinde olduğu gibi Samsun’da da bu kış kurak ve sıcak geçiyor. Samsun’da kasım, aralık ve ocak ayı sıcaklık ortalamaları mevsim normallerinin çok üzerinde seyrederken, ocak ayında tüm zamanların sıcaklık rekoru da tekrarlandı. Meteoroloji verilerine göre yeni hafta başından itibaren sıcaklıkların 10 derece birden düşmesi ve hava sıcaklığının 7 derece ve altına inmesi bekleniyor. Samsun 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:46 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun 5 günlük hava durumu

Samsun 5 günlük hava durumu

Samsun’da aylardır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni hafta başıyla birlikte soğuması bekleniyor.

SAMSUN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Samsun 5 günlük hava durumu için

7 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşmaya başlamasının yanı sıra bugün Samsun merkeze uzun bir aranın ardından yağmur yağması da sevindirdi. Gece saatlerinde başlayan yağmur, öğle saatlerine kadar belirli aralıklarla devam etti.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre Samsun’da hava sıcaklıklarının 26 Ocak Perşembe 12 derece, 27 Ocak Cuma 16 derece, 28 Ocak Cumartesi 15 derece, 29 Ocak 13 derece ve 30 Ocak Pazartesi günü 7 derece olması bekleniyor. Sıcaklıkların yeni haftayla birlikte daha da düşeceği tahmin ediliyor.


#Samsun
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#meteoroloji
#kış
#kar
#soğuk
1 saat önce
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Beklenen kış sonunda geliyor
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