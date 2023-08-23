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Samsun’da gurbetçi aile kaza yaptı: 4 yaralı

Samsun’da gurbetçi ailenin bulunduğu SUV tipi aracın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ayakta tedavi ederken, diğer yaralıları ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İşte detaylar.

16:22 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Samsun haberleri

Samsun haberleri

’da gurbetçi ailenin bulunduğu SUV tipi aracın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

GURBETÇİ AİLE KAZA YAPTI: 4 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Samsun-Ankara karayolu Sarıışık Kavşağı’nda 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fransa’dan Samsun’a gelen Cevat Eksin’in (48) kullandığı DW-058-CX yabancı plakalı SUV tipi araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Kaan (15), Mehmet Akif (17) ve Kerem Eksin (20) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı olan sürücüyü ayakta tedavi ederken, diğer yaralıları ise Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.



#Samsun
#SUV
#Samsun-Ankara
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