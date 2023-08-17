|
Özgün

Samsun Havza’da trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte detaylar.

17:55 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Samsun Haberleri

Samsun Haberleri

'un Havza ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşte detaylar.

6 KİŞİ YARALANDI

Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Demiryurt Mahallesi'nde, Bafra istikametine giden Emirhan Şen idaresindeki 55 H 7142 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Veysel Özçelik idaresindeki 55 ADV 340 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Nezengül Yurduseven, Esin Yurduseven, Zeynep Yurduseven ile Emine Özçelik yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Samsun
#Havza
#Bafra
#Samsun haberleri
20 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun Havza’da trafik kazasında 6 kişi yaralandı