Samsun Valiliği bir kez daha uyardı: Bugün de denize girmeyin

Son yıllardaki en çok boğulma vakalarının yaşandığı yaz sezonunu geçiren Samsun’da, valilik vatandaşları yine uyardı. Denize girilmemesi uyarısı yapan Samsun Valiliği,

"Kıymetli hemşehrilerimiz; Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre bugün ilimiz sahilinde rüzgar beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle rica ederiz"