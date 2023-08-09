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Tekirdağ’da denize giren 2 kişi boğuldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı denizden çıkarıp ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan B.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İşte detaylar.

18:02 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Tekirdağ haberleri

Tekirdağ haberleri

’ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

AYNI MAHALLEDE 2 KİŞİ BOĞULDU

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde denize giren 2 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde önceki gün denize giren B.S. (38) dalgaların arasında kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler şahsı denizden çıkarıp ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan B.S., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİR KİŞİ DAHA BOĞULDU

Aynı mahallede denizde dalgaların arasında bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Z.G.’ye (65) olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye sevk edilen Z.G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



#Tekirdağ
#Süleymanpaşa
#Tekirdağ haberleri
34 dakika önce
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Tekirdağ’da denize giren 2 kişi boğuldu