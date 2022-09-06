Samsunspor 0 - 1 Manisa FK maç özeti

Spor Toto 1. Ligin 4. haftasında karşı karşıya gelen Samsunspor - Manisa FK ilk yarı oldukça çekişmeli bir oyun ortaya serdi. 44. dakikada ev sahibi ekipte Fernando Boldrin penaltı atışından yararlanamadı ve ilk devre bu şekilde sona erdi.

2. devrede adeta tek kale oynayan ev sahibi ekip bir çok fırsatı değerlendiremedi. Kalesinde devleşen Ömer Kahveci önemli kurtarışlara imza attı. Maçın 61. dakikasında Moryke Fofana'nın mükemmel şutu direğe takıldı. Samsunspor maçın 88. dakikasında Ayberk Karapo'nun kaydettiği golle rakibine mağlup oldu.

Son iki haftayı beraberlik ile tamamlayan Karadeniz ekibinde galibiyet özlemi üç maça çıktı. Samsunspor, topladığı beş puan haftayı 10. sırada tamamladı.

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'ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORSAN HAKEMLERİDE YENECEKSİN''

Spor Toto 1. Ligin 3. Haftasında oynanan 2-2 biten Erzurum maçı sonrasında Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Türkiye’de şampiyon olmak istiyorsan hakemleri de yeneceksin'' ifadelerini kullanmıştı. Dün akşam oynanan Manisa FK maçında Burak Pakkan'ın tartışmalı kararları taraftarın tepkisini çekti.