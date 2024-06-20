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Şanlıurfa hava durumu - Meteoroloji Şanlıurfa 5 günlük hava durumu tahminleri

Şanlıurfa'da hava durumu hakkında güncel bilgiler ve tahminler merak konusu. Bu sayfada, Şanlıurfa'da şu anki hava durumunu, önümüzdeki birkaç gün için tahminleri ve şehrin iklimi hakkında genel bilgiler bulabilirsiniz. Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da Termometreler 50 dereceyi gördü. Peki Meteoroloji hava durumu tahmini raporuna göre, Kars için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak?

09:24 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Şanlıurfa Hava Durumu
Şanlıurfa Hava Durumu

Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Şanlıurfa 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 44°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 23 Haziran 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.

Şanlıurfa iklimi hakkında genel bilgiler

Şanlıurfa kara iklimi özelliği gösterir. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol yağışlı, nispeten ılıman geçmektedir. Deniz etkisinden uzak bir bölgede bulunmaktadır. Bu özellik sıcaklık ve yağış bakımından kendisini göstermektedir. Şanlıurfa tabii bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Tektek Dağları’nda ise geniş bir alanda yabani fıstık ağaçları yer alır. Bunlar zamanla aşılanarak üretime kazandırılmıştır. Step kalktıktan sonra bir çöl manzarası ile karşılaşılır. Şanlıurfa'nın sulama yapılan alanlarında ve değişik bölümlerinde, özellikle Fırat nehri havzasında erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmiştir.

#Şanlıurfa
#Şanlıurfa hava durumu
#Meteoroloji
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