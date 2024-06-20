Şanlıurfa için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Şanlıurfa 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Şanlıurfa için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 44°. Yarın için Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 22 Haziran 2024 Cumartesi Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 42°. 23 Haziran 2024 Pazar Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 39°. 24 Haziran 2024 Pazartesi Şanlıurfa hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°.
Şanlıurfa iklimi hakkında genel bilgiler
Şanlıurfa kara iklimi özelliği gösterir. Yazları çok kurak ve sıcak, kışları bol yağışlı, nispeten ılıman geçmektedir. Deniz etkisinden uzak bir bölgede bulunmaktadır. Bu özellik sıcaklık ve yağış bakımından kendisini göstermektedir. Şanlıurfa tabii bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir. Tektek Dağları’nda ise geniş bir alanda yabani fıstık ağaçları yer alır. Bunlar zamanla aşılanarak üretime kazandırılmıştır. Step kalktıktan sonra bir çöl manzarası ile karşılaşılır. Şanlıurfa'nın sulama yapılan alanlarında ve değişik bölümlerinde, özellikle Fırat nehri havzasında erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmalarına hız verilmiştir.