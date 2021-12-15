Özgün Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus hangi gün?
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Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus hangi gün?

Hazireti Mevlana'nın ölüm yıldönümü olarak törenler düzenleni kutlanan Şeb-i Arus Aralık ayında ne zaman kutalacağı merak ediliyor. Şeb-i Arus düğün gecesi anlamına gelmektedir. Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin vefatının yıldönümü olan Şeb-i Arus için bu yıl da çeşitli törenler düzenleniyor. Peki, bu yıl Şeb-i Arus hangi güne geliyor? Şeb-i Arus ne zaman?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus hangi gün?
şebi arus

Düğün günü anlamında kullanılan Şeb-i Arus, Mevlevilikte yaygındır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümünde geniş katılımlı projeler hayata geçirilir. Rumi, Allah'a kavuşacağı gün olan ölüm zamanını bir başlangıç olarak görmüştür. Bu nedenle de Mevleviler bugünü düğün havasında geçirirler. Aralık ayı içerisinde kutlanan Şeb-i Arus'un bu yıl hangi güne geldiği merak ediliyor.

ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN?

Mevlana Hazretlerinin ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır. Şeb-i Arus bu yıl 17 Aralık Cuma gününe gelmektedir.

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