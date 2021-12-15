Şeb-i Arus ne zaman? Şeb-i Arus hangi gün?

Düğün günü anlamında kullanılan Şeb-i Arus, Mevlevilikte yaygındır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümünde geniş katılımlı projeler hayata geçirilir. Rumi, Allah'a kavuşacağı gün olan ölüm zamanını bir başlangıç olarak görmüştür. Bu nedenle de Mevleviler bugünü düğün havasında geçirirler. Aralık ayı içerisinde kutlanan Şeb-i Arus'un bu yıl hangi güne geldiği merak ediliyor.

ŞEB-İ ARUS NE ZAMAN?

Mevlana Hazretlerinin ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır. Şeb-i Arus bu yıl 17 Aralık Cuma gününe gelmektedir.