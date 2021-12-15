Mevlana Sözleri: İbretlik, Anlamlı, Resimli İbretlik Mevlana Öğütleri

Mevlana, hoşgörü ve barışın sembolü olan bir Allah dostudur. Şeb-i Arus, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hayatını kaybettiği gündür ve bugünde Rumi, çeşitli etkinliklerle anılır. Düğün günü anlamında kullanılan Şeb-i Arus, Mevlevilikte yaygındır. Mevlânâ Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıl dönümünde geniş katılımlı projeler hayata geçirilir. Hazreti Mevlana, Allah'a kavuşacağı gün olan ölüm zamanını bir başlangıç olarak görmüştür. Bu nedenle de Mevleviler bugünü düğün havasında geçirirler.

MEVLANA'NIN SÖZLERİ

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MEVLANA CELALAEDDİN-İ RUMİ'NİN HAYATI

Mevlana 1207 yılında dünyaya gelmişti. Doğum yeri ise Afganistan'da bulunan Belh şehridir. Anadolu’nun en dikkat çeken evliyalarından birisi Mevlana olmuştur. Ayrıca Mevlana'nın Şems-i Tebrizi ile yakın bir dost olduğu bilinmektedir.

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Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, babası ise Belh şehrinin önemli bilgilerinden olan Hüseyin Hatibi oğlu Bahaeddin Veled'dir.

Mevlana doğduğu günden itibaren oldukça özel bir insan olmuştur. Aldığı eğitim ve düşünce yapısı ile insanlara yol göstermesinin yanında barış için mücadele vermiştir.

Mevlana Celaleddin Rumi, 17 Aralık 1273 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hoşgörü, barış ve sevginin simgesi olarak yüzyıllar boyu adından söz ettiren biri olmuştur.

ŞEB-İ ARUS NE ZAMANDIR?

Rumi'nin ölüm yıl dönümlerinde 17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilmeye başlanılan törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır.