AK Parti iktidarı 21 yılda Ankara’yı şahlandırdı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Başkent Ankara’da AK Parti iktidarlarında son 21 yılda karayollarında, metrolarda, demiryollarında ve havayollarında büyük yatırımlar gerçekleştirildiğini kaydetti. AK Parti iktidarı öncesi Ankara’da 2003 yılında 466 km bölünmüş yol varken, 721 km daha bölünmüş yol yapılarak toplamda bin 187 km’ye ulaşıldığını kaydeden Özcan son 21 yılın yatırımlarını şöyle sıraladı:

ANKARA DEMİR AĞLARLA ÖRÜLDÜ

“Ankara’yı demir ağlarla saran AK Parti iktidarı 13 Mart 2009 yılında Ankara-Eskişehir arasında Yüksek Hızlı Tren seferleri başlattı. Hızlı tren ağını genişletmek için çalışmalarını soluksuz devam ederken, 24 Ağustos 2011 tarihinde Ankara- Konya arasında Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı. 3 yıl sonrada Ankara-İstanbul arasında Yüksek Hızlı Tren seferleri başlatılarak vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları sağlandı.

METROLAR ARTTI

“Başkent’te şehir içi ulaşımda da devrim niteliğinde çalışmalar yapan AK Parti, 13 Mart 2014 tarihinde 16,6 km hat uzunluğa ve 11 adet istasyon sayısına sahip Kızılay - Çayyolu Metrosu (M2) projesini, 15,4 km hat uzunluğu ve 11 adet istasyon sayısına sahip Batıkent-Sincan Metrosu (M3) projesini, 9,2 km hat uzunluğuna sahip Keçiören-AKM Metro Hattı’nı (M4) açtı.”

HAVAYOLLARINDA YOLCU SAYISI ARTTI

Yılda 20 milyon yolcu kapasiteli Ankara Esenboğa Havalimanı 2003 yılında 2 milyon 783 bin 927 kişi ağırlarken 2022 yılında bu rakam 8 milyon 644 bin 967 kişiye ulaştı. Esenboğa Havalimanı’nın dünya standartlarında hizmet verebilmesi için çeşitli iyileştirmeler yapıldı.

ANKARA- 2003 yılından bugüne kadar dev atılımlar yapan AK Parti İktidarı mega projelerle Türkiye’ye değer katmaya ediyor. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti Hükümetleri, Başkentliler’in hayatını kolaylaştırmak, refahı, yaşam standartlarını yükseltmek için ulaşımdan, iletişime birçok alanda Başkent’te dev yatırımlara imza attı. AK Parti hükümetleri sadece Türkiye’nin başkenti Ankara'da ulaşım ve iletişim ağında toplamda 330.010.200.608 TL harcama yapıldı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti iktidarı ile Ankara’da 2003 yılında 466 km bölünmüş yol varken, 721 km daha bölünmüş yol daha yapılarak toplamda bin 187 km’ye ulaşıldığını kaydetti. 2003 yılında Ankara’da toplam yolların 446 km’si Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) kaplamalı iken, 780 km daha BSK kaplama yapılarak toplamda bin 226 km yolun BSK kaplama yapıldığını ifade etti. Hakan Han Özcan Ankara’ya AK Parti Hükümetlerinin yaptığı yatırımlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"ANKARA’NIN ULAŞIM AĞI YENİ SİL BAŞTAN İYİLEŞTİRİLDİ"

“Ankara’da 2003-2023 yılları arasında ulaşım alanında 330 km uzunluğunda 275 ana gövde, 55 km bağlantı yoluyla Ankara-Niğde Otoyolu 16 Aralık 2020 tarihinde hizmete açıldı. Ardından toplam uzunluğu 38 km olan Ankara-Kırıkkale yolu bölünmüş yol iyileştirmesi ve Elmadağ rampalarında 12 km 2x3 şerit yapımının tamamlanması ile hizmet vermeye başladı. Ayrıca toplam uzunluğu 69 km olan Ankara-Çankırı yolu BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak hizmete açıldı. Yine toplam uzunluğu 41 km olan Polatlı-Haymana Yolu da 36 km tek yol ve 5 km bölünmüş yol olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Bala-Kaman-Kırşehir yolu ise 30 km sathi kaplamalı bölünmüş yol, 23 km BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanırken, toplam uzunluğu 28 km olan Çubuk-Şabanözü yolu sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlandı. Toplam uzunluğu 15 km olan Ankara-Esenboğa ayrımı-Çubuk Yolu tamamlandı. Yine Bala ayrımı-Aksaray-Ereğli Ayrımı Yolu hizmete açıldı.

Toplam uzunluğu 69 km olan Yenikent-Ayaş-Beypazarı yolu da 68 km BSK bölünmüş Yol, 1 km Sathi Kaplamalı Bölünmüş yol olarak vatandaşın kullanımına açıldı. Yine toplam uzunluğu 42 km olan Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı yolu SKB yol olarak tamamlanırken, Haymana-Çalış-Bala ayrımı-Kulu ayrımı da 33 km Sathi Kaplamalı, 4 km BSK kaplamalı tek yol olarak tamamlandı.

Polatlı Hastane Köprülü Kavşağı ve EGM Gölbaşı Yerleşkesi Farklı Seviyeli Kavşağı da hizmete açıldı. Ankara-Kulu Ayrımı Yolunda; Gölbaşı çıkışında bulunan K1 (41 Evler), K2 (Karaoğlan), K3 (Özel Kuvvetler) ve K5 (Ahiboz-Karagedik) kavşakları da sorunsuz olarak vatandaşın kullanımına sunuldu. Mahmatlıbahçe ve K4 (Bala) Köprülü Kavşakları, toplam uzunluğu 23 km olan Beypazarı-Çayırhan yolu, Gölbaşı-Haymana yolları da konforlu ulaşım için vatandaşların kullanımına sunuldu. 135 m uzunluğundaki Kızılcahamam Farklı Seviyeli Kavşak imalatı tamamlanarak trafiğe açılırken proje kapsamında 1,1 km Bölünmüş Yol-BSK onarım da tamamlandı. Yine Yenikent-Ayaş-Beypazarı yolu Aşınma Tabakası Yapılması İşi sonrası trafiğe açıldı.

Haymana-Çalış yolunun Konya Yolu ile bağlantısını sağlayacak Baltalin Köprülü Kavşağı da tamamlanarak trafiğe açılırken, uzunluğu 23 Km olan Anadolu Otoyolu Çeltikçi Kavşağı İle Susuz Kavşağı Arası Muhtelif Kesimlerde Üstyapı İyileştirmesi ve büyük onarım işi de yine sorunsuz olarak tamamlandı. TAI-TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Otoyol Bağlantısı farklı seviyeli kavşak düzenlemesi işleri ile birlikte uzunluğu 16,5 km olan Ankara Çevre Otoyolu üzerindeki muhtelif kesimlerde üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım işi bitirilerek hizmete açıldı. Karayolları Bölge Müdürlüğü sınırlarındaki yollarda Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama ve çeşitli bakım işleri kapsamında 11 km Tek Yol (2 km Beypazarı-Güdül Yolu ve 9 km Otoyol Ayrımı-Çamlıdere yolu) Sathi Kaplama üstü Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı olarak tamamlanıp hizmete açıldı. Ayrıca Yargıtay Köprülü Kavşak Yapım İşi kapsamında 1,5 km BSK kaplamalı bölünmüş yol onarımı yapılması ve 1 adet 151 m Köprülü Kavşağı’nın da yapımı tamamlandı. Yine Uzunluğu 45 km olan Kulu Ayrımı-Şereflikoçhisar yolunun tamamı BSK Kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlandı. Bala-Kaman Ayrımı-Ankara-Şereflikoçhisar Ayrımı Hirfanlı Baraj Varyantı yolunun 3 km’si de sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlanarak trafiğe açıldı. Ankara-Polatlı-Sivrihisar Yolunda ise 18,4 km Bitümlü Sıcak Karışım Kaplamalı Bölünmüş yol onarımı ve Ankara-Bala ayrımı-İncek bağlantı yolu ile birlikte Köprülü Kavşak yapım İşi sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

ANKARA DEMİR AĞLARLA ÖRÜLDÜ

Ankara’yı demir ağlarla saran AK Parti iktidarının 13 Mart 2009 yılında Ankara-Eskişehir arasında ilk kez Yüksek Hızlı Tren seferlerini başlattığını kaydeden Özcan, “Hızlı tren ağını genişletmek için çalışmalar soluksuz devam etti ve 24 Ağustos 2011 tarihinde Ankara- Konya arasında Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı. 3 yıl sonra da Ankara-İstanbul arasında Yüksek Hızlı Tren seferleri başlatılarak vatandaşların konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları sağlandı. Bu çalışmalara ek olarak Ankara Hızlı Tren Garı (ATG), Başkentray Banliyö Hattı, Eryaman Hızlı Tren Garı, Ankara YHT Gar Kompleksi, Ankara- Kayseri arası mevcut hattın elektrifikasyonu, Yüksek Hızlı Tren Seti Temini, Ankara-Eskişehir YHT hattına ETCS LEVEL-2 kurulması, otomatik tren muayene istasyonu kurulması, Malıköy OSB İltisak Hattı, Ankara il sınırlarındaki 465 km olan mevcut konvansiyonel hattın yenileme ve komple bakım çalışmaları yapıldı.” dedi.

ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA DA DEVRİM YAPILDI

Başkent’te şehir içi ulaşımda da devrim niteliğinde çalışmalar yapan AK Parti iktidarlarının, Ankara’da metrolarda 13 Mart 2014 tarihinde 16,6 km hat uzunluğa ve 11 adet istasyon sayısına sahip Kızılay - Çayyolu Metrosu (M2) projesini işletmeye aldığını hatırlattı. Ayrıca 15,4 km hat uzunluğu ve 11 adet istasyon sayısına sahip Batıkent-Sincan Metrosu (M3) projesinin de 12. Şubat.2014 tarihinde işletmeye alındığını ifade eden Özcan, “Daha sonra 9,2 km hat uzunluğuna sahip Keçiören-AKM Metro Hattı (M4) devreye sokulurken, Ankara Metroları Mevcut Elektromekanik İşleri (55,8 Km M1, M2, M3 ve M4), Ankara Metroları Araç Alımı (324 adet araç (108 set), Ankara Metroları (M4), mevcut (M1) bağlantısı 927 m hat Atatürk Kültür Merkezi Mevkiindeki M1-M4 Metro bağlantı tüneli ve Ankara Metroları Çayyolu Depo Sahası Yapım ve Elektromekanik İşleri yapıldı” şeklinde konuştu.

ESENBOĞA HAVALİMANI DÜNYA STANDARTLARINA ULAŞTIRILDI

Yılda 20 milyon yolcu kapasiteli Ankara Esenboğa Havalimanı’nın 2003 yılında 2 milyon 783 bin 927 kişi ağırlarken 2022 yılında bu rakamın 8 milyon 644 bin 967 kişiye ulaştığını kaydeden Özcan, Esenboğa Havalimanı’nın dünya standartlarında hizmet verebilmesi için çeşitli iyileştirmeler yapıldığını belirterek yapılan çalışmaları ise şöyle sıraladı: “Ankara Esenboğa Havalimanı pistinin CAT III standartlarına getirilmesi, Esenboğa Havalimanı Kule Radar Simülatörü Eğitim Merkez Binası A-C-D-E Bloklarının zemin iyileştirme, Devlet Hava Araçları Hangarı, Yabancı Konuklar Köşkü, Esenboğa Havalimanı Hızlı Taksi Yolları ve Apron Yapımı, Esenboğa Havalimanı YG-AG Enerji Revizyonu İle Güç Merkezi Yapımı, Esenboğa Havalimanı PAT Sahaları Yapımı, Onarımı ve Tevsii.”