Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"
Siyasi görüşü ne olursa olsun,
6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren
deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum.
Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır.
Bizim vazifemiz
hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık.
Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye
yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen
hınç ve nefret furyasını reddediyoruz.
Hamdolsun,
devlet-millet el ele vererek
yaralarımızı süratle sarıyoruz.
Deprem illerimizde
910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin
kurulumunu tamamladık,
13 bine yakın iş yerimizi
faaliyete aldık.
Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık.
Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı
Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk.
Önümüzdeki
Ekim-Kasım gibi
de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız.
319 bini ilk bir senede
olmak üzere toplamda
650 bin afet konutu
inşa edeceğiz.
Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın.
Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin.
Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."
#Recep Tayyip Erdoğan
#Depremzede
#28 Mayıs seçimi
1 saat önce