Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Depremzedelere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kime oy verirlerse versinler afetzedelerin yanında olduğunu söyleyip son 15 seçimi 15 mağlubiyetle kaybeden Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. "Benim milletim teröristlerle birlikte yürüyenleri sandığa gömecek" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yeni bir yenilgi daha alacağına vurgu yapan Erdoğan, "Depremzedeleri hedef alanlar için "Bunlar ülke ve milletle bağını koparmış mankurttur' diyerek 28 Mayıs seçimleri için 'rehavete kapılmayın' çağrısı yaptı. "Sandığın kazası yoktur" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize parmak sallayanlar 28 Mayıs'ta dersini alacak" dedi