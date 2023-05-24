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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremzedelere mesaj: Allah'ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak muhannete muhtaç etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siyasi görüşü ne olursa olsun, 6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum. Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen hınç ve nefret furyasını reddediyoruz. 319 bini ilk bir senede olmak üzere toplamda 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın. Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz" dedi.

09:28 . 24/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"
Siyasi görüşü ne olursa olsun,
6 Şubat’ta yaşadığı büyük afetin ardından sandığa giden, tercihini demokratik yollarla gösteren
deprem bölgesindeki tüm kardeşlerime en kalbî şükranlarımı sunuyorum.
Sandıkta tecelli eden iradenizin başımız üzerinde yeri vardır.
Bizim vazifemiz
hiçbir ayrım gözetmeden sizlere aşkla hizmet etmektir, 21 yıldır biz de bunu yaptık.
Sırf bekledikleri sonuç çıkmadı diye
yüreği yaralı insanlarımıza yönelik belli çevrelerce yürütülen
hınç ve nefret furyasını reddediyoruz.
Hamdolsun,
devlet-millet el ele vererek
yaralarımızı süratle sarıyoruz.
Deprem illerimizde
910 bini aşkın çadır ile 117 bin konteynerin
kurulumunu tamamladık,
13 bine yakın iş yerimizi
faaliyete aldık.
Bugüne kadar 175 bin bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık.
Muhalefetin, çarpıtılmış bir fotoğraf karesi üzerinden diline doladığı
Hatay Defne Devlet Hastanemizi 57 gün içinde hizmetinize sunduk.
Önümüzdeki
Ekim-Kasım gibi
de inşallah sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturmaya başlayacağız.
319 bini ilk bir senede
olmak üzere toplamda
650 bin afet konutu
inşa edeceğiz.

Gönlünüzü ferah tutun, lütfen hüzünlenmeyin, hiçbir zaman karamsarlığa kapılmayın.

Şehirlerinize sahip çıkmaya, hayata dört elle sarılmaya devam edin.

Biz yanınızdayız. Allah’ın izniyle sizi asla yalnız bırakmayacak, muhannete muhtaç etmeyeceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yedili Masa tepkisi: Bunlar ülke ve milletle bağını koparmış mankurtlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yedili Masa tepkisi: Bunlar ülke ve milletle bağını koparmış mankurtlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da önemli açıklamalarda bulundu. Depremzedelere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kime oy verirlerse versinler afetzedelerin yanında olduğunu söyleyip son 15 seçimi 15 mağlubiyetle kaybeden Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. "Benim milletim teröristlerle birlikte yürüyenleri sandığa gömecek" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yeni bir yenilgi daha alacağına vurgu yapan Erdoğan, "Depremzedeleri hedef alanlar için "Bunlar ülke ve milletle bağını koparmış mankurttur' diyerek 28 Mayıs seçimleri için 'rehavete kapılmayın' çağrısı yaptı. "Sandığın kazası yoktur" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize parmak sallayanlar 28 Mayıs'ta dersini alacak" dedi


#Recep Tayyip Erdoğan
#Depremzede
#28 Mayıs seçimi
1 saat önce
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