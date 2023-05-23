Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yedili Masa tepkisi: Bunlar ülke ve milletle bağını koparmış mankurtlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzedelerle buluştu. önemi açıklamalarda bulundu. önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

" Sevgi seliniz için şükranlarımı sunuyorum.

Malatya yiğitliğin mertliğin şehridir. Malatya milli iradenin demokrasinin şehridir.

Malatya toprağı bereketli bir şehirdir.

Malatya'nın has evladı demokrasimizin yiğit savunucusu 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha rahmetle anıyorum.

Malatya Turgut Özal'a nasıl sahip çıktıysa bizi de hiç yalnız bırakmadı.

Biliyorsunuz kale içerden fethedilir ne demek bu hanımlar, kalenin içinde onlar var.

Pazar akşamı inşallah yeni bir zaferle çıkıyoruz.

14 mayısta da Malatya dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı insanımızı bölmeye çalışan insanlara dur dedi. Malatyalı terör örgütlerinin uzantılarıyla yürüyenlere yol vermedi.

Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor. Kandilden.

Parlamentodaki görüşmeyi kiminle yapıyor, ne kadar terörist varsa Bay Bay Kemal onlarla yol yürüyor.

Malatyalı sandığa giderek geleceğine sahip çıktı. Bize yüzde 69,5'e varan oy verdi bu Malatya'nın nerede durduğunu gösteriyor. Rekor düzeyde oy veren Malatya'ya teşekkür ediyorum.

Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız, daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.

Malatya'nın sadece deprem yaralarını sarmayacağız hayallerinin de peşinden koşacağız. Toplam 323 milletvekiliyle Meclis çoğunluğunu Cumhur ittifakına vererek istikrar sürsün Türkiye büyüsün dediniz.

Malatya 28 Mayıs'ta yüzde 70'in üzerinde oyla sandığı kapatacak.

Bay Bay Kemal'den bir şey olmaz. SSK'yı nasıl çökerttiğini biliyoruz. Bu memurluğunu bile doğru düzgün yapamadı. 15 seçimde, 15 mağlubiyet aldı. Ben Malatyalı kardeşlerimin desteğine güveniyorum, sizlerden yeni bir rekor bekliyorum. Şu anda alanda 50 bin kişi var. 50 bini aşkın insanımızı depremde kaybettik ama şu anda onlar buna rağmen 50 bini aşkın vatandaşımız alanda bizimle beraber. Deprem şehitlerimizse bir kez daha rahmet diliyorum.

Depremden bu yana 650 bin görevlilerimiz depremzedelere hizmet için görev yaptı.

Arama kurtarma ekibi olarak 35 bin personel alanda çalıştı.

Türkiye'nin 780 bin kilometreden çok daha büyük bir ülke olduğunu gördük.

Kampanya döneminde afetzedelerimizi kaderlerine asla terk etmedik. Haftalar boyunca buradan ayrılmayan bakanlarımızdan düzenli bilgi aldık. Sizi bir an önce yuvalarınıza kavuşturmak için canla başla çalışıyoruz. Konutlarımızın temellerini atıyoruz.

Zemin etütleriyle birlikte sıkıntının yaşandığı illerde yerinde dönüşümün temellerini atıyoruz.

Şimdiye kadar hane desteği ve nakli yardım olarak 30 milyar ödeme yaptık.

Kardeşlerim barınma sorunun çözümü ilk günden itibaren gündemimizde.

Malatya'da 14 bin konut 731 bin köy evinin yapımına bismillah dedik. Muhalefetin olmadık iftiralar attığı Hatay Defne Devlet Hastanemizi hizmete açtı ve hasta kabulüne başladık.

Muhalefet ne diyordu bu kadar sürede hastane mi olur diyordu. Yaparsak biz yaparız.

Deprem bölgesini eskisinden daha sağlam ve güvenli hale getirmekte kararlıyız. Enkazlar temizlendikçe deprem bölgesinde hayat yeniden canlanıyor.

Gerçekten büyük bir acı yaşadık. 81 İl olarak asrın felaketini yaşadık fakat inancımızı irademizi hiçbir zaman kaybetmedik. İnşallah bundan sonra da umutsuzluk girdabına sürüklenmeyeceğiz. Bizler nice saldırıları göğüslemiş bir milletiz. Biz hiçbir zaman zalimlere teslim olmadık. Rabbimizin şu müjdesine tüm kalbimizle inanıyoruz. Zorluklarla birlikte kolaylıkların da olduğunu çok iyi biliyoruz.

Sırf kendilerine oy vermediniz diye size hakaret edenlere bakıp da asla üzülmeyin. Asla kendizi garip hissetmeyin. Bunlar ülke ve milletle bağını koparmış bir mankurttur. Bunlar vicdanı Anadolu coğrafyası kadar büyük aziz milletimizi asla temsil edemez. 28 Mayıs bu zihniyetten ülkemizin kurtuluşunun da miladı olacaktır. Biz cumhur ittifakı olarak sizin yanınızdayız. AFAD'la yanınızdayız, Kızılay'la yanınızdayız. Sizi asla yalnız bırakmaycağız. Zorlukları birlikte göğüsleyeceğiz. Size verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız. Yeter ki siz bize güvenin. Yeter ki siz iradenize sahip çıkın. Allah'ın izni ile gerisi gelecektir.

Siyasi tercihiniz ne olursa olsun biz Cumhur ittifakı olarak sizin yanınızdayız. Depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Size verdiğimiz sözleri yerine getirinceye kadar gece gündüz çalışacağız. Yeter ki siz bize güvenin ve inanın.

Biz bu güne kadar hep eserlerimizle konuştuk. Sonra gelecek beş yıl için desteğini talep ettik. Onlar sürekli kavga etti biz hizmet ettik. Onlar terör örgütleriyle kol kola girdi biz milletimizde yürüdük. Onlar talimatı kandilden aldı biz talimatı Allah'tan ve milletimizden aldık. Onlar Batı'dan aferin almaya çalıştı biz sadece milletin rızasını almaya çalıştık. Kardeşlerim şimdi bu CHP LGBT'ci mi? Bu HDP LGB'teci mi? Bu İYİ Parti LGBT'ci mi? gerisine gerek yok zaten. Biz ailenin kutsallığına inanıyoruz. İşi hafife almayacağız. 50 yılın işini 50 güne sığdırmayı başardık. Toplu açılış törenleriyle pek çok şehrimizi eşi benzeri görülmemiş eserlere kavuşturduk. Savunma sanayimizin iftiar projelerinden ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu hizmete aldık.

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas hızlı tren hattını hizmete açtık.

Yarısı bizden kampanyasıyla ülkemizin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdik.

Cudi- Gabar'da günlük 100 bin varil üretim yapacağımız petrol müjdesini sizinle paylaştık.

En düşük memur maaşını Temmuz ayında 22 bin liraya çıkarma sözü verdik.

28 Mayıs çok önemli 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi 28 Mayıs'ta sandığa yansıtmaya var mıyız? Hayatta her şeyin kazası vardır ama sandığın yoktur. Rehavete kapılmayıp sandıklara sahip çıkacağız. Ben Malatya'ya güveniyor ve inanıyorum. Öyle bir seslenelim ki Sivas duysun.











