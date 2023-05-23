Bahçeli'den 28 Mayıs çağrısı: Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Malet Konteyner Kentte halka hitap etti.





Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Türkiye'de yaşanan deprem başka bir ülkede görülmemiştir. Fedakarca yapılan çalışmalar da başka bir yerde görülmemiştir. Asrın felaketinin ortadan kaldırılmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bütün bakanlar dahil bütün çalışanlarla her türlü ihtiyaçların karşılanması etkili oldu.





14 Mayıs seçimlerinde milletimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan yana olanlar el birliği ile büyük bir başarı elde etti. Yüzde 49 oyla millet dedi ki, "Recep Ağa yola devam senin hakkındır"

Böyle bir dönemde yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı seçimi hedefler doğrultusunda oldukça başarı sağlanmıştır.





Konutlar köyden şehire kadar ne gerekiyorsa yapılma çevresine girilmiş. Yeni bir Türkiye, yeni bir hayat, yeni bir yüzyılın adımlarının atılma kararlılığı ortaya çıkmış. Bu kararlılığın durmaması, yarıda kalmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tekrar hayata geçmeli ve Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olmalıdır. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz.





Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz. 14 Mayıs'tan sonraki dönemde aynen sandığa gitme kararlılığımız mutlaka gösterilmeli.





"Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz"

Bunu yaparken milletçe birlik ve beraberlik içinde bulunmalıyız. 14 Mayıs'ta elde edilmiş başarıyı yarıda bırakmamak için yapılanları yarıda bırakmama kararlılığını bir kez daha göstermek için hep beraber 28 Mayıs'ta sandığa gitmeliyiz. Sandıkta sorumluluklar üstlenmeliyiz."











