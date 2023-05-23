Defalarca kendi hemşerileri tarafından protesto edilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş: Ayağa kalkmamız için Atatürk'ün ruhu lazım

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, geçtiğimiz yıllarda kentsel dönüşüme karşı çıkmış, kentsel dönüşümü engellemek adına miting bile düzenlemişti.

Hatay’da kentsel dönüşüme karşı çıktı

6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, fay hattının üzerinde olmasıyla birlikte konutların eski olması ve kentsel dönüşüme engel olunması sebebiyle en çok hasar alan illerin başında Hatay geliyor. Birçok binanın yıkıldığı binlerce insanın hayatını kaybettiği Hatay’da kentsel dönüşüme karşı çıkan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı Hataylılar protesto etmişti.









Yeniden inşa projelerine de karşı çıktı

Savaş, kentsel dönüşüme engel olduğu yetmezmiş gibi bir de hükümetin Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Hatay’da yeniden inşa çalışmalarını hedef almıştı. Tüm Türkiye’nin yasa boğulduğu bu süreçte Savaş, siyaset yapmayı elden bırakmayarak “Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar." ifadelerini kullanarak yeniden inşa çalışmalarına karşı çıkmıştı.









Hatay’ın inşasını siyasete alet etti

Savaş yine Hatay'ın durumunu siyasete alet etti. Hükümetin yaptığı işlere karşı çıkarken, Hatay’ı ancak Atatürk’ün ruhunun ayağa kaldırabileceğini öne sürdü. Savaş, “Hatay'ımızın ayağa kalkması için Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu lazım. Bunun için de sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olması lazım.” dedi.







