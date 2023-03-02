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CHP'li Başkan Lütfü Savaş çalışmalara karşı çıktı: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşa süreci için yapılan çalışmalara karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıkladığı inşaat çalışmalarına yönelik Savaş, "Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

15:05 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş devletin yeniden inşa süreci çalışmalarına karşı çıktı

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş devletin yeniden inşa süreci çalışmalarına karşı çıktı

Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu üyeleri ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, deprem sonrası durumu değerlendirmek üzere bir araya gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, devletin yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarını eleştirdi. Deprem bölgelerinde 45 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş da evsiz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum sürecin toparlanması noktasında çalışmaların hızlandırılacağını belirtmişti.


'HIZLI KARAR ALIYORLAR'

Değerlendirme toplantısında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş,
"Hatay'ı yeniden kurgulayacağız. Seçime giderken plansız şekilde yeniden binalar yapılmasını istemiyoruz. Hızlı karar almak istiyorlar. Demografik yapıyı korumamız, giden insanlarımızı geri getirmemiz lazım. Sabırla yapacağız bunu. Şehrin trafiğinin, sanayisinin ve benzeri her alanın iyi planlanması gerekiyor. Hatay’ın ruhunda turizm, gastronomi, tarih çok önemli. Bunları kapsayan projelere ihtiyacımız var. Ancak sarsıntılar devam ederken herhangi bir bakanlığın temel atmasını zaten doğru bulmuyoruz. Antakya’daki binaların yüzde 80’nin yıkılacağını düşünüyoruz."
dedi.

SAVAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜME DE KARŞI ÇIKMIŞTI

Hatay'da geçtiğimiz yıllarda yapılması planlanan kentsel dönüşüme karşı çıkan Savaş,
"Kentsel dönüşüm projesindeki haksızlıkları ortadan kaldıracağız. Dönüşümde rantın değil halkın yanında olacağız."
ifadelerini kullanmıştı.

Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirildi
Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirildi

Çanakkale ve bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik tedbirler alındı. Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin içme, kullanma ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'ndaki su miktarının 23 milyon metreküpe düştüğü duyuruldu. Yaşanan kuraklık ve barajda su miktarının azalması nedeniyle Çanakkale Belediyesi Encümeninin su kullanımıyla ilgili bazı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanmasına, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanmasına, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılmasına, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanmasına, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine karar verilmiştir." Kararların 30 Nisan'a kadar geçerli olacağı bildirilen açıklamada, su tasarrufuna yönelik tedbirlere uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Bu arada, Çanakkale merkezdeki Salihler Barajı ile Bayramiç Barajı'nda kuraklık nedeniyle yaşanan su azlığı dronla görüntülendi.


#Hatay
#Deprem
#Lütfü Savaş
#Kentsel Dönüşüm
12 minutes ago
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CHP'li Başkan Lütfü Savaş çalışmalara karşı çıktı: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
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