CHP'li Başkan Lütfü Savaş çalışmalara karşı çıktı: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın

CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş devletin yeniden inşa süreci çalışmalarına karşı çıktı
Hatay Akademik Meslek Odaları Koordinasyon Kurulu üyeleri ve kentte faaliyet gösteren sivil toplum örgütü temsilcileri, deprem sonrası durumu değerlendirmek üzere bir araya gelen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, devletin yürüttüğü yeniden inşa çalışmalarını eleştirdi. Deprem bölgelerinde 45 bini aşkın kişi hayatını kaybederken, birçok vatandaş da evsiz kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum sürecin toparlanması noktasında çalışmaların hızlandırılacağını belirtmişti.