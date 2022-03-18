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HATAY

Bakan Yardımcısı Çataklı: Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacak

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yalan açıklamayla milleti tahrik etmeye çalıştığını belirterek, yarın Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş hakkında suç duyurusu
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

Bakanlık Sözcüsü Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 'Hatay'da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu' şeklinde açıkça yalan söyleyerek milletimizi tahrik etmeye kalkmıştır. Türkiye'de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay'da ise 4'te 1'dir.

Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır. Yarın Hatay Valiliğimizce kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu mübarek gecede müfteri ve yalancıları Allah'a havale ediyoruz."

Hatay'da delil avcısı polisler adalete giden yola ışık tutuyor: Ulaşılması en zor izin dahi tespiti yapabiliyoruz
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Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli polis ekipleri, suç mahallinde yaptıkları incelemelerde büyük bir titizlikle delilleri özel torbalara koyarak müdürlük bünyesindeki laboratuvara ulaştırıyor.<br>
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Hatay Emniyet Müdürlüğü Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliğine bağlı ekipler, terör ve asayiş olaylarının aydınlatılması ve faillerinin yakalanarak yargılanması için olay mahallinden toplanan parmak izi, kan, tükürük, ter, idrar, kıl, poşet, silah, tırnak ve deri gibi deliller üzerinde bilimsel analizler gerçekleştiriyor.<br>
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Kimya alanında uzman personel, gelen delillerin türüne göre değişik yöntemlerle görünmeyen parmak izlerinin görünür hale gelmesi sağlanıyor.<br>
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Ekiplerin bazen bir damla kan bazen de ayakkabı izi gibi delilleri titizlikle inceleyerek hazırladıkları raporlar ilgili kuruluşlara gönderiliyor.<br>
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\"Ulaşılması en zor izin dahi tespiti yapabiliyoruz\"<br><br>Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Uzman Yardımcısı Doğu Can Dama, suç unsuru olan delillerin ilk olarak yüzey özelliklerine göre tasnif edildiğini söyledi.
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Kent genelinde meydana gelen olay yerinden elde edilen tüm suç unsurlarının kendilerine getirildiğini anlatan Dama, Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı'nda olay mahallinden gelen tüm materyallerin titizlikle incelendiğini belirtti.<br>
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Cana ve mala karşı işlenmiş tüm suç aletlerinde son teknoloji imkanlarını kullandıklarını aktaran Dama, şöyle konuştu:<br>
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\"Yüzey özelliklerine göre ayrılan suç unsuru olan deliller fotoğraflanarak kayıt altına alınıyor. Laboratuvarımızda 25 farklı kimyasal yöntemle parmak izi tespiti sağlanıyor. Ulaşılması en zor izin dahi tespitini yapabiliyoruz. Geliştirilen izler çeşitli ışık dalga boyları kullanılarak dijital olarak arşivlenip kimlik tespiti için ilgili birimlere gönderiliyor. Görünmeyen parmak izlerinin görünürlüğünü sağlamak için bilimsel ve teknik çalışmalarla yapıyoruz. Böylelikle suç ve suçlunun tespiti sağlanmış oluyor.\"<br>
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Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Ali Yegül de olaylara haber merkezinin yönlendirmesiyle gittiklerini anlattı.<br>
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Ulaştıkları olay yerinin öncelikle emniyete alındığını anlatan Yegül, \"Emniyet şeridinin çekildiği bölgede gördüğümüz tüm suç unsurlarını fotoğraflayarak kayıt altına alıyoruz. Bulgular daha sonra öncelik sırasına göre doğru şekilde toplanıp paketlenerek ilgili birimlere aktarma safhası başlıyor. Geçen yıldan bu yana 2 bin 500 civarındaki olaydan 20 bin materyal incelenmesi için Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliğimize intikal ettirildi, 6 bin 100 parmak izi tespit edildi ve yaklaşık 500 olay aydınlatıldı.\" diye konuştu.<br>
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Hatay'da delil avcısı polisler adalete giden yola ışık tutuyor: Ulaşılması en zor izin dahi tespiti yapabiliyoruz
Hatay Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden topladıkları delilleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek suç ve suçluyla mücadelede önemli rol oynuyor.

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