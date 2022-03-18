Bakan Yardımcısı Çataklı: Lütfü Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacak

Ulaştıkları olay yerinin öncelikle emniyete alındığını anlatan Yegül, \"Emniyet şeridinin çekildiği bölgede gördüğümüz tüm suç unsurlarını fotoğraflayarak kayıt altına alıyoruz. Bulgular daha sonra öncelik sırasına göre doğru şekilde toplanıp paketlenerek ilgili birimlere aktarma safhası başlıyor. Geçen yıldan bu yana 2 bin 500 civarındaki olaydan 20 bin materyal incelenmesi için Parmak İzi Geliştirme Laboratuvarı Büro Amirliğimize intikal ettirildi, 6 bin 100 parmak izi tespit edildi ve yaklaşık 500 olay aydınlatıldı.\" diye konuştu.<br>