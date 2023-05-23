HDP'ye sandık müşahidi olan PKK’lı teröristin ‘Kemal Atatürk’ imzalı çanta ile görüntüleri ortaya çıktı

PKK’lı teröristin ‘Kemal Atatürk’ imzalı çanta ile görüntüleri ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta HDP'nin çatısı altındaki Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahitliğini de yapan teröristin aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Dağdan indi HDP’nin sandık müşahidi oldu
Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı. Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi.
Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve operasyonda gözaltına alınan kişinin fotoğrafını da yer verdi.
Teröristin 'Kemal Atatürk' imzalı çanta ile gezdiği görüldü
HDP'nin çatısı altında seçimlere giren Yeşil Sol Parti'de sandık müşahitliği yapan teröristin, oy verme işlemleri için okul önünde beklediği görüntülerde 'Kemal Atatürk' imzalı çanta ile dolaştığı ortaya çıktı. Kayıtlara göre teröristin tedirgin halleri dikkat çekti. Teröristin şafak operasyonuyla yakalandığı evinde örgütsel dokümanların da ele geçirildiği öğrenildi.