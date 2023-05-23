Kılıçdaroğlu destekçisi firari FETÖ'cü Güllü Bulut seçim sonucunu hazmedemedi: İktidarı hedef alıp YSK'ya tehditler savurdu

Firari FETÖ mensubu Güllü Bulut, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımlarda iktidarı hedef aldı.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kalması geri dönüş sözü verdiği firari FETÖ'cülerde paniğe neden oldu.
FETÖ'cüler seçim sonucu üzerine hüsrana uğradı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından peş peşe destek mesajlar paylaşan firari FETÖ'cüler, seçimlerden istedikleri sonucu alamayınca AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına devam etti.
Kılıçdaroğlu destekçisi firari Güllü Bulut iktidarı hedef alan paylaşımlar yaptı
İngiltere'de bulunduğu öğrenilen FETÖ'cü Güllü Bulut'un bazı paylaşımları şu şekilde: