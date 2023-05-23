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Kılıçdaroğlu destekçisi firari FETÖ'cü Güllü Bulut seçim sonucunu hazmedemedi: İktidarı hedef alıp YSK'ya tehditler savurdu

Firari FETÖ'cüler, kendilerine geri dönüş sözü veren CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kalması üzerine panikledi. Hakkında 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından dava açılan firari Güllü Bulut, yaptığı paylaşımlarda iktidarı hedef aldı. Kılıçaroğlu'na destek mesajları paylaşan Güllü Bulut, YSK'ya ise tehditler savurdu.

15:50 . 23/05/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Firari FETÖ mensubu Güllü Bulut, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımlarda iktidarı hedef aldı.

Firari FETÖ mensubu Güllü Bulut, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımlarda iktidarı hedef aldı.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerisinde kalması geri dönüş sözü verdiği firari FETÖ'cülerde paniğe neden oldu.

FETÖ'cüler seçim sonucu üzerine hüsrana uğradı

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurmasının ardından peş peşe destek mesajlar paylaşan firari FETÖ'cüler, seçimlerden istedikleri sonucu alamayınca AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına devam etti.

Kılıçdaroğlu destekçisi firari Güllü Bulut iktidarı hedef alan paylaşımlar yaptı

Hakkında
'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek'
ve
'cumhurbaşkanına hakaret'
suçlarından dava açılan firari KHK'lı Güllü Bulut da 14 Mayıs'ın ardından iktidarı hedef alan paylaşımlar yaptı. Paylaşımlarında Yedili Masa'nın adayına destek olan firari Güllü Bulut, YSK'yı tehdit etti.

İngiltere'de bulunduğu öğrenilen FETÖ'cü Güllü Bulut'un bazı paylaşımları şu şekilde:




#FETÖ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Güllü Bulut
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