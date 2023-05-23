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Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında CHP'lilerin depremzedelere yönelik yaptığı hakaret ve tehdit paylaşımlarını yalanladı. Kaftancıoğlu, "Asla yapmadık, asla. Böyle bir şey olabilir mi? Asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır." dedi. Kaftancıoğlu'nun bu sözleri üzerine afetzedelere yönelik yapılan skandal paylaşımlar bir kez daha gündem oldu. CHP Giresun Piraziz Kadın Kolları Başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda, “Depremzedeler zedelenmemiş ki...!” ifadesini kullanmıştı. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan ise "Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun" sözleriyle depremzedelere kin kusmuştu.

15:16 . 23/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'lilerin depremzedelere yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarını "Hiçbir CHP'li yapmamıştır" diyerek yalanladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'lilerin depremzedelere yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarını "Hiçbir CHP'li yapmamıştır" diyerek yalanladı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerin büyük çoğunluğunda seçimi önde tamamladı.

Erdoğan, seçim sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı. Erdoğan, Diyarbakır'da yüzde 26,4 oy alırken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,9 oya ulaştı.

CHP'liler seçim sonucunu beğenmeyince depremzedeleri hedef aldı

CHP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından depremzedelere yönelik skandal paylaşımlarda bulundu. Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle afetzedeleri hedef alan CHP'liler büyük tepki çekti.

CHP Giresun Piraziz Kadın Kolları Başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu, yaptığı paylaşımda
"Depremzedeler zedelenmemiş ki...!"
ifadesini kullandı.
CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan ise
"Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun"
gibi ifadelerle nefret kustu.

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise seçimin ardından Kumbağ İlçesinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi.


Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık
Seçim sonucunun faturasını depremzedelere kesen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri Ünsal: Bu işi tek başımıza yapmadık

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından hırsını Kumbağ'da otellere yerleştirilen depremzedelerden alarak vatandaşların çıkış yapmalarını istedi. Türkiye'yi ayağa kaldıran bu kararın ardından açıklamada bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, yaptığı birbirinden çelişkili açıklamalar ile iddiaları yalanladı. Kararı tek başına almadığını söyleyen Ünsal, "Benim imzamın olması benim yaptığım anlamına gelmez. Burada herkes kendi başına iş yapamaz" diye konuştu. Ünsal'ın bu sözlerinin ardından TVNET yayınına katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP'li belediyenin kararına tepki gösterdi. Yüksel, "Herhalde seçimden sonraki süreçte depremzedeler onlara yük geldi. Biz maalesef Kılıçdaroğlu CHP'sinin gerçek yüzünü gördük." dedi.


Kaftancıoğlu'dan yalanlama: Asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır

Habertürk yayınına konuk olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'lilerin depremzedelere yönelik yaptığı hakaret paylaşımlarını yalanladı. Kaftancıoğlu,
"Asla yapmadık, asla. Böyle bir şey olabilir mi? Asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır."
dedi.


#Canan Kaftancıoğlu
#depremzede
#CHP
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