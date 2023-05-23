Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'lilerin depremzedelere yönelik tehdit ve hakaret paylaşımlarını "Hiçbir CHP'li yapmamıştır" diyerek yalanladı.
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği kentlerin büyük çoğunluğunda seçimi önde tamamladı.
Erdoğan, seçim sonuçlarına göre Kahramanmaraş'ta yüzde 71,8, Hatay'da yüzde 48, Adıyaman'da yüzde 66,2, Malatya'da yüzde 69,3, Gaziantep'te yüzde 59,7, Adana'da yüzde 50,8, Elazığ'da yüzde 67,1, Kilis'te yüzde 65,5, Osmaniye'de yüzde 62,3 ve Şanlıurfa'da yüzde 62,3 oy aldı. Erdoğan, Diyarbakır'da yüzde 26,4 oy alırken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 71,9 oya ulaştı.
CHP'liler seçim sonucunu beğenmeyince depremzedeleri hedef aldı
CHP'liler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afet bölgesinde seçim yarışını önde tamamlamasının ardından depremzedelere yönelik skandal paylaşımlarda bulundu. Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle afetzedeleri hedef alan CHP'liler büyük tepki çekti.
CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise seçimin ardından Kumbağ İlçesinde 13 Ağustos'a kadar geçici konaklama hizmeti verdiği depremzedelerden oteli boşaltmalarını istedi.