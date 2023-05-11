Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın batı medyasının provokasyonlarına ilişkin konuştu: Cumhurbaşkanımız bunları muhatap almaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır yanında olduğunu belirten Kalın sözlerine şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız, ben göz hizasında eşit aktör istiyorum diyor. Sizden ben bana şunu yapın bunu yapın demiyorum diyor. Bu dergilerle ilgili Cumhurbaşkanımızı bilgilendiriyoruz ama bunlar

Cumhurbaşkanımızın muhatap alacağı şeyler değil.

Benim bizim lehimize manşet attıkların da tavrım aynı oluyordu.

Türkiye Cumhuriyeti kendi iç siyasetini de dış siyasetini kendi içindeki dinamiklere göre belirler.