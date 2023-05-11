|
Seçim

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın batı medyasının provokasyonlarına ilişkin konuştu: Cumhurbaşkanımız bunları muhatap almaz

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Batılı medya tetikçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan dergi kapaklarına ilişkin konuştu. Hazırlanan kapaklarla, yeni hükümete yön vermek istediklerini belirtti. Kalın, "Bunlar Cumhurbaşkanımızın muhatap alacağı şeyler değil. Benim bizim lehimize manşet attıkların da tavrım aynı oluyordu. Türkiye Cumhuriyeti kendi iç siyasetini de dış siyasetini kendi içindeki dinamiklere göre belirler." şeklinde konuştu.

00:37 . 11/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN'de katılığı bir televizyon programında Batılı medya tetikçilerinin skandal dergi kapaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

The Economist'in karalama kampanyası yapar gibi slogan hazırladığını belirten Kalın "Mesela bir süredir karalama kampanyası yapıyor ancak ben bunların seçmenin yönelimini etkileyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Gerçeklikten ayrılmamak gerek. Ben Economist'in o yazdığı dilin arkasında yatan şeyin ne olduğunu bildiğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Yeni hükümet batıyla arasını iyi tutacak diyorlar

Kalın, Batı medyasının Türkiye'ye istedikleri şekilde rol biçmeye çalıştıklarını belirterek "
Burada diyorlar ki yeni hükümet batıyla arasını iyi tutacak diyor
. Bu ne demek oluyor;
Karadeniz'de Akdeniz'de bizim çizdiklerimizin dışına çıkmayacaksın,
Azerbaycan'ın yanında bu kadar Ermenistan'ı tedirgin edecek şekilde durmayacaksın diyor, bunları istiyorlar." dedi.

The Economist'in yaklaşık 10 gündür algı yönetmeye çabaladığını değinen Kalın, "Bir Türk vatandaşı olarak ben bundan rahatsız oluyor. Ben diyorum ki iktidarı ile muhalefeti ile buna karşı koyalım. Milli duruş bunu gerektirir. Bu kadar agresif saldırgan bir tutum, ben başka yerde göremedim." ifadelerini kullandı.

Bunlar Cumhurbaşkanımızın muhatap alacağı şeyler değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır yanında olduğunu belirten Kalın sözlerine şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız, ben göz hizasında eşit aktör istiyorum diyor. Sizden ben bana şunu yapın bunu yapın demiyorum diyor. Bu dergilerle ilgili Cumhurbaşkanımızı bilgilendiriyoruz ama bunlar
Cumhurbaşkanımızın muhatap alacağı şeyler değil.
Benim bizim lehimize manşet attıkların da tavrım aynı oluyordu.
Türkiye Cumhuriyeti kendi iç siyasetini de dış siyasetini kendi içindeki dinamiklere göre belirler.
"




#İbrahim Kalın
#The Economist
#Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.