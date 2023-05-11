Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın batı medyasının provokasyonlarına ilişkin konuştu: Cumhurbaşkanımız bunları muhatap almaz

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN'de katılığı bir televizyon programında Batılı medya tetikçilerinin skandal dergi kapaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
The Economist'in karalama kampanyası yapar gibi slogan hazırladığını belirten Kalın "Mesela bir süredir karalama kampanyası yapıyor ancak ben bunların seçmenin yönelimini etkileyecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Gerçeklikten ayrılmamak gerek. Ben Economist'in o yazdığı dilin arkasında yatan şeyin ne olduğunu bildiğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Yeni hükümet batıyla arasını iyi tutacak diyorlar
The Economist'in yaklaşık 10 gündür algı yönetmeye çabaladığını değinen Kalın, "Bir Türk vatandaşı olarak ben bundan rahatsız oluyor. Ben diyorum ki iktidarı ile muhalefeti ile buna karşı koyalım. Milli duruş bunu gerektirir. Bu kadar agresif saldırgan bir tutum, ben başka yerde göremedim." ifadelerini kullandı.