The Economist'in gözü döndü: Tek derdi Türkiye seçimleri olan İngiliz dergisi siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçti

İngiliz The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınını bugün olduğu gibi dün de yine servis ederek kara propaganda girişimini gözler önüne serdi. Dergi,

"Türkiye'deki seçim bu yıl dünyanın en önemli seçimi. Recep Tayyip Erdoğan kaybederse, demokrasideki erozyonun tersine çevrilebileceğini ve diğer diktatörlerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini gösterecek."