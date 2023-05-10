|
Seçim

The Economist'in gözü döndü: Tek derdi Türkiye seçimleri olan İngiliz dergisi siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçti

Seçime artık sayılı gün kalmışken dış basında art arda skandal ifadelerin olduğu ve algı operasyonunun yapıldığı haberler servis ediliyor. Bu algı operasyonun başında ise The Economist dergisi geliyor. 4 Mayıs'taki 'Erdoğan gitmeli' haberini yayımlamasının ardından dergi, resmi internet sitesi üzerinden tam 15 adet Erdoğan karşıtı paylaşımda bulundu. Gözü dönen The Economist'e ise tepkiyi "Sakin olun, başka işiniz mi yok 2 saatte bir paylaşım yapıyorsunuz" diyerek sosyal medya kullanıcıları gösterdi.

15:27 . 10/05/2023 Çarşamba
Diğer
The Economist

The Economist

Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Tarafsızlık ilkesinin savunuculuğunu yaptıklarını söyleyen Batı medyası, tüm ilkelerini bir kenara bırakarak açık bir şekilde 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapıyor.


Bunların en başında ise Economist geliyor. The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı, açık bir Erdoğan düşmanlığı hedefleyen skandal ifadelerle dolu kapağını Twitter'da da en başa sabitledi. Kapak fotoğrafında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı.


En son olarak yaptığı paylaşımda
"Recep Tayyip Erdoğan yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır"
başlıklı bir haber yayımlayan dergi, haberinde de yine Erdoğan'la ilgili skandal ifadelere yer verdi.

Dün akşam yaptığı bir haberinde ise The Economist, yine skandal ifadelere yer vererek ,
"Türkiye diktatörünü görevden alırsa, her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli"
diyerek algı operasyonu yaptı.

The Economist'in art arda attığı algı operasyonu içeren tweetler ise tepkilere neden oldu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı
"Siz manyak mısınız? Editörlerinizin başka işi mi yok 2 saatte bir yazıyorsunuz?"
şeklinde tepkilere yer verdi.

İngiliz The Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan yayınını bugün olduğu gibi dün de yine servis ederek kara propaganda girişimini gözler önüne serdi. Dergi,
"Türkiye'deki seçim bu yıl dünyanın en önemli seçimi. Recep Tayyip Erdoğan kaybederse, demokrasideki erozyonun tersine çevrilebileceğini ve diğer diktatörlerin nasıl ortadan kaldırılabileceğini gösterecek."
gibi akılalmaz sözleri sürekli olarak tekrar ediyor.

Derginin kapağında Türk bayrağının yanı sıra
"Erdoğan gitmeli"
ve
"Oy verin!"
ifadelerinin birer çıkartma üzerinde yer aldığı bir görsel kullanıldı. Haberlerde açıkça 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini ilan ettiler.

The Economist gazetesi bugün yaptığı paylaşımda
"Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır ve her yerdeki demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecektir."
ifadelerine yer verdi.


Derginin son twetlerinde çirkin siyasi operasyon yapıldığı hatta Türkiye'nin yaşadığı 'Yüzyılın Depremlerinin' siyasi malzeme haline getirildiği de şu ifadelerle görülmektedir:
"Anketler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile muhalefet adayının kafa kafaya olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin kaderini, deprem mültecilerinin sandık başına gidip adil bir şekilde oy kullanabilmeleri belirleyebilir."


Muhalafete açıkça destek veren The Economist dergisi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözcülüğüne soyunarak,
"İktidar partisinin muhalefeti susturmak için sürekli baskı uyguladığı mevcut adaletsiz ve otoriter koşullarda bile, seçimlerle barışçıl bir hükümet değişikliği mümkündür"
ifadelerini kullandı.


#The Economist
#Recep Tayyip Erdoğan
#14 Mayıs
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.