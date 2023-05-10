The Economist'in gözü döndü: Tek derdi Türkiye seçimleri olan İngiliz dergisi siyasi operasyon uğruna sistematik saldırıya geçti

The Economist
Türkiye, tarihinin en önemli seçimlerine giderken tüm dünya da gözünü kritik bir tarih olan 14 Mayıs'a kilitledi. Tarafsızlık ilkesinin savunuculuğunu yaptıklarını söyleyen Batı medyası, tüm ilkelerini bir kenara bırakarak açık bir şekilde 7'li koalisyonun sözcülüğünü yapıyor.
Bunların en başında ise Economist geliyor. The Economist dergisi, geçtiğimiz günlerde yayınladığı, açık bir Erdoğan düşmanlığı hedefleyen skandal ifadelerle dolu kapağını Twitter'da da en başa sabitledi. Kapak fotoğrafında da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan görseli kullandı.