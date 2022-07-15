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Gazeteci Nedim Şener: Darbeler defteri kapandı

FETÖ 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında yaşananlara tanıklık edenlerden biri de gazeteci Nedim Şener oldu. Hain darbe girişimi sırasında yayını durdurmak için CNN TÜRK’e baskın yapan FETÖ mensubu askerlere direnen gazeteci-yazar Nedim Şener o gece yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Gazeteci Nedim Şener: Darbeler defteri kapandı
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FETÖ 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında yaşananlara tanıklık edenlerden biri de gazeteci Nedim Şener oldu. Hain darbe girişimi sırasında yayını durdurmak için CNN TÜRK’e baskın yapan FETÖ mensubu askerlere direnen gazeteci-yazar Nedim Şener o gece yaşadıklarını Yeni Şafak’a anlattı.

Nedim Şener
Nedim Şener

KİMİ BANKAYA KİMİ SOKAĞA KOŞTU

15 Temmuz’da Türkiye tarihinde görülmemiş bir ihanet ve darbe girişimine maruz kaldı. Gazeteci Nedim Şener, o günlerde hissettiklerini şu sözlerle ifade etti: Hiç beklenmeyen bir şeydi. Birileri, kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” veren hainleri Atatürkçü zannedip alkışladı. Birileri korktu evlerinde saklandı. Kimileri bakkallara marketlere makarna peşine koştu. Bazıları bankamatik kuyruklarına kimileri de benzin istasyonlarında kuyruklara katıldı. Gözü dönmüş birileri sela okuyan hocalara saldırdı. Ama kazanan, vatanına, bayrağına, inancına sahip çıkan Türk milleti oldu. Doğrudan hiç sapmayan Türk milletinin yanında olup darbeye karşı fiilen direnenlerin yanında olmak ise kaderimmiş. O gün CNNTürk kanalını basan darbeci FETÖ mensuplarına karşı milletle karşı durmak hayatımın en unutulmaz anıdır. Darbe girişiminin önlenmesi sonrasındaki süreci değerlendiren Şener, en yakın tehlikenin dışarıdan değil, içimideki hainler olduğunu söyledi. Şener, “Bu süreç, Türk milletinin içindeki ulusal bilincin toparlanmasına yol açtı. Yerli ve milli olmanın değeri anlaşıldı. Bu anlayış devlet yönetimine damga vurdu. Gerek Suriye’ye yapılan operasyonlar gerek Mavi Vatan konusundaki adımlar, enerji ve savunma sanayi konusundaki gelişmeler hep bu anlayışın sonucudur. Bunun sonucunda Türkiye sadece bir bölgesel aktör değil küresel bir aktör haline dönüştü. İfadelerini kullandı. FETÖ'cülerin hala devlet içinden temizlenmediğinin altını çizen Şener, “FETÖ'nün halen devlet içindeki varlığı asıl tehlikedir. Özellikle, FETÖ davalarının sonuçlanmasına doğru yargı içinden çıkan bazı kararlar çokça tartışma konusu oluyor. Dolayısıyla sızmayı engelleme yanında devlet içindeki varlığını sonlandırmak çok önemli.” diye konuştu.

15 TEMMUZ ABD’NİN YÖNETİMİ DEĞİŞTİRDİ

“27 Mayıs, 12 Mart’ı, 12 Mart 12 Eylül’ü, 12 Eylül, 28 Şubat’ı, 28 Şubat 15 Temmuz’u getirdi.” diyen Şener, şunları anlattı: “15 Temmuz’a kadar yapılan darbe ve müdahalelere tepki verilmemesi darbeci zihniyeti hep cesaretlendirdi. Ancak 15 Temmuz milletin direnişiyle artık darbeler tarihi defterini kapatmıştır.”

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