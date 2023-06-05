AFAD uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

AFAD, Meteoroloji'den alınan bilgilere göre şu iller için uyarılarda bulundu:

Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.









Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı akşam saatlerine kadar kuvvetli, batı kesimlerde zaman zaman çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.









İç Anadolu ve Akdeniz’in iç kesimlerindeki yağışların ise bugün (5 Haziran) gece yarısına kadar devam edip gece yarısı itibarıyla şiddetini yitirmesi beklenmektedir









Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.





⛈️@meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre;



📍 Samsun il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6 Haziran Salı sabah saatlerine kadar çok kuvvetli, yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor.



📍 Ordu çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 6… pic.twitter.com/tujxkLGKdJ — AFAD (@AFADBaskanlik) June 5, 2023















