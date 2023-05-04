HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı 'kayyum' açıklaması HDP'lilerin umutlarını artırdı. Masa ortaklarından biri olarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan PKK'nın siyası kolu HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'ndan destek bularak '

kayyum ve özgürlük

' açıklamasında bulundu. Sancar AK Parti ve MHP iktidarına son verme sözünü paylaştığı konuşmasında, "

Kayyum atanan belediyelerimize yeniden döneceğiz

. Zindanlarda tutulan kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı

özgürlüğüne kavuşturacağız