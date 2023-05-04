|
Seçim

HDP'li Mithat Sancar Kılıçdaroğlu ile ağız birliği yaptı: Kayyumları kaldıracağız

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin de ortağı olduğu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "kayyumları kaldıracağız" vaadinden sonra, HDP'den 'kayyum ve özgürlük' açıklaması geldi. Kılıçdaroğlu'ndan aldığı güvenle konuşan HDP'li Mithat Sancar, "Kayyum atanan belediyelerimize, yeniden döneceğiz. Zindanlarda haksızca, hukuksuz bir şekilde rehin tutulan kardeşlerimizle özgür günlerde buluşacağız ve o günler yakındır" dedi.

19:08 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Mithat Sancar.

Mithat Sancar.

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı 'kayyum' açıklaması HDP'lilerin umutlarını artırdı. Masa ortaklarından biri olarak Kılıçdaroğlu'na desteklerini açıklayan PKK'nın siyası kolu HDP'nin Eş Başkanı Mithat Sancar, yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'ndan destek bularak '
kayyum ve özgürlük
' açıklamasında bulundu. Sancar AK Parti ve MHP iktidarına son verme sözünü paylaştığı konuşmasında, "
Kayyum atanan belediyelerimize yeniden döneceğiz
. Zindanlarda tutulan kardeşlerimizi, yoldaşlarımızı
özgürlüğüne kavuşturacağız
." ifadelerini kullandı.

'O günler yakındır'

Sancar'ın seçimi işaret ederek '
o günler yakındır
' ifadelerini kullandığı konuşmasında özgürlük vaadi verdiği terör iltisaklı isimleri bir bir saydığı görüldü. Sancar,
"Figen Yüksekdağ, Demirtaş, Gülten Kışanak
, yoldaşlarımızla özgür günlerde buluşacağız ve o günler yakındır." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan terör iltisaklılara 'geri dönüş' sözü

Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu, kayyum uygulamasının demokrasinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu iddia ettiği Kars mitinginde kayyumları kaldıracağını söylemişti.



#Mithat Sancar
#HDP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Kayyum
10 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.