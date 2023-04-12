Seçimler takım elbise satışlarını yüzde 15 artırdı.

"Seçimin yanı sıra özellikle bayram nedeniyle giyim sektörüne yönelik alışverişin en yüksek noktada olacağını düşünüyorum. Bayramda bugüne kadar yaşadığımız en yüksek ciroları yakalayabiliriz. Depremle birlikte ertelenen satın almalar bayramla başlayacak. Bayramda yaz sezonu olmaması nedeniyle daha çok klasik ve rahat kıyafet tercihleri görürüz. Kadınlar şık ürünler tercih ederken erkeklerde casual (gündelik) kıyafetler talep görür. Yaz sezonu için de sektörle ilgili beklentilerimiz yüksek. Çok fazla fiyat artışı olacağını düşünmüyorum. Sektörün asıl toparlanması ise yılın sonunda olur."