Seçim Tam bir felaket
2019 YEREL SEÇİMİ

Tam bir felaket

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, ortak yayın öncesi Küçükkaya ile İmamoğlu’nun bir otelde buluşmasını “garimeşru” ve “felâket” olarak niteledi, “Yayın öncesi yaptığınız bu görüşmeyi neden gizlediniz?” diye sordu. “Bunun cevabını rakibimden bekliyorum” diye de ekledi.

Şahin Şen Yeni Şafak
Binali Yıldırım
Binali Yıldırım

Ordulu sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileriyle Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya gelen AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Yıldırım, Ordulularla buluşmada, Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu Valisi'yle yaşadığı hadisenin gündeme geldiğini ifade ederek, Orduluların özür beklediklerini söyledi. Kendisinin katıldığı ortak yayında moderatör İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde yayından önce görüşmeleri hatırlatılan Yıldırım, şunları söyledi:

BİR FELAKETTİR

"CHP adayı, rakibim Ekrem Bey'in bütün Türkiye'nin pür dikkat beklediği tarihi buluşma öncesi, yüz yüze bir otelde danışmanlarıyla birlikte bir araya gelmiş olması gayriahlaki bir durumdur. Bunu kamuoyundan gizlemiş olmaları da ayrıca bir felakettir. Adayın biriyle yüz yüze aynı mekanda bir araya gelip konuşulması ve diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

TELEFON BEKLEDİM AMA GELMEDİ

Yüz yüze görüşme konusunda Küçükkaya'dan kendisine bir talep gelmediğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yüz yüze görüşmedim. Telefonda görüştüm. Ancak bana yüz yüze görüştüğü konusunda da bir bilgi vermedi. Aslında iki telefon görüşmesi var. Birincisi moderatör belli olduktan sonra İsmail Bey'i aradım, tebrik ettim. İkinci görüşme de Ekrem İmamoğlu ve benimle görüşmesi gerekecekti. Parti yetkilileri, böyle karar vermişti. Ancak ben o telefonu bekledim ama gelmedi. Bizim arkadaşlarımız dedi ki, 'Ekrem İmamoğlu ile görüşmüş, sizinle görüşmedi mi?' Yok dedim.

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AÇIKÇA EŞİTSİZLİK VAR

Tekrar kendisine bilgi verildi. Onun üzerine aradı ve kendisiyle telefonda görüştük. Olay budur. Ama bunların önemi yok. Önemli olan yayından iki gün önce, perşembe günü, aynı mekanda, moderatörle rakip adayın, danışmanlarının da bulunduğu bir toplantıda, bir araya gelmiş olmaları ve benimle böyle bir toplantı yapılmamasıdır. Burada açıkça bir eşitsizlik vardır.

GÖRÜŞME NE KADAR SÜRDÜ

Eşitsizliğin ötesinde de burada bir gayrimeşru durum vardır. Ben Ekrem İmamoğlu'na, rakibime buradan sesleniyorum: Böyle bir görüşmeyi neden kamuoyu ile paylaşmadınız? Yayın öncesi yaptığınız bu görüşmeyi neden gizlediniz? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. Moderatör İsmail Küçükkaya, '2-3 dakika bu görüşme sürdü' dedi. Gerçekte bu görüşme ne kadar sürmüştür? Onu da kamuoyu ile paylaşmasını bekliyorum."

Seçmenin takdirine bırakıyorum

Yıldırım, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın İmamoğlu'na destek isteyen tweetler atmasına ilişkin de "Uzunca bir tweet ama özetle şunu diyor: 'Bugün için Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz.' Açıkça ifade etti. 'HDP olarak destekliyoruz' dedi. Ben bunu, İYİ Parti'ye oy veren hemşehrilerimin, CHP adayına oy veren hemşehrilerimin takdirine bırakıyorum. CHP adayına oy veren İYİ Partili, milliyetçi, ülkücü kardeşlerimin takdirine bırakıyorum. Ve buradaki olay çok basit. 'HDP'siz hiçbir şey güzel olmaz' diyor. Yani, verilen mesaj çok açıktır. 'Biz size oy vereceğiz ama siz de Ekrem İmamoğlu, bizi unutmayın. Bizim hakkımızı ödemeyi ihmal etmeyin' demek istiyor. Bunu ben kamuoyunun takdirine bırakıyorum."
  • Cemevi ziyaretinde ‘Binali Başkan’ sloganları
  • Seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, Küçükçekmece’de İkitelli Cemevi’ni ziyaret etti. Yıldırım’ı cemevi girişinde kalabalık bir grup karşıladı. Binali daha sonra Cemevine giren Yıldırım burada yöneticilerle 40 dakika kadar görüştü. Görüşme devam ederken cemevinin girişini dolduran çocuklar, dakikalarca “Binali Başkan” sloganı attı.

OYNAT 02:23
"İmamoğlu ile Küçükkaya siyasi ve medya yolsuzluğu yapmışlardır"
Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik TVNET ekranlarında, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınından 2 gün önce, moderatör İsmail Küçükkaya'nın CHP adayıyla gizli görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, 'Seçimin sonucu ne olursa olsun, Ekrem İmamoğlu ile İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım'a karşı yayın öncesi iş birliği yapmışlardır. Ne konuştukları hiç önemli değil. Madem Binali Yıldırım'la telefonla görüşüyorsun, etik olarak İmamoğlu'nu da telefonla ararsın.' diye konuştu.

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