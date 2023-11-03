Silindir hacmi hesaplama
Silindirin alanı nasıl hesaplanır?
r, silindirin taban veya tavan dairesinin yarı çapı ve h silindirin yüksekliği olmak üzere;
- Alan = 2πr(r+h)
formülüyle hesaplanır.
Silindirin hacmi nasıl hesaplanır?
r, silindirin taban veya tavan dairesinin yarı çapı ve h silindirin yüksekliği olmak üzere;
Hacim = πr2h formülüyle hesaplanır.
Silindir hacmi formülü
V= π.r2. h
Taban yarıçapı "r", yüksekliği "h" olan bir dik silindirin alan ve hacim formülleri şöyledir:
- Yan alan: Y=2prh
- İki taban alanı: 2G=2pr2
- Bütün alanı: S=Y+2G=2prh+2pr2=2pr (h+r)
- Hacmi: V= p.r2. h
Silindir hacmi nasıl hesaplanır örnek?
Silindir yüksekliğinin 4 cm olduğunu varsayalım. Taban alanının 3.14 cm2 ve yüksekliğin 4 cm olduğunu bildiğinden, silindirin hacmini bulmak için bu ikisini çarpabilirsin. 3.14 cm2 x 4 cm = 12.56 cm3. Sonuç budur.