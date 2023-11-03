Silindirin alanı hesaplama formülü öğrenciler tarafından merak konusu. Tabanı ve tavanı birbirine eşit daireler olan prizmaya silindir denir.

Silindirin alanı

, silindirin şekline ve boyutlarına bağlı olarak değişir.

Silindirin yarıçapı

arttıkça veya yüksekliği arttıkça, silindirin alanı da artar.

Silindirin alanı

nı h

esaplama

k için kullanılan

formül