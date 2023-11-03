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Silindirin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır?

Silindirin alanı, iki dairesel taban ve eğri yüzey alanının toplamına eşittir. Peki silindirin alanı ve hacmi nasıl hesaplanır? İşte en kısa yoldan silindir alanı, hacmi hesaplama formülü.

15:16 - 3/11/2023 Cuma
Güncelleme: 15:27 - 3/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Silindir hacmi hesaplama

Silindir hacmi hesaplama

Silindirin alanı hesaplama formülü öğrenciler tarafından merak konusu. Tabanı ve tavanı birbirine eşit daireler olan prizmaya silindir denir.
Silindirin alanı
, silindirin şekline ve boyutlarına bağlı olarak değişir.
Silindirin yarıçapı
arttıkça veya yüksekliği arttıkça, silindirin alanı da artar.
Silindirin alanı
nı h
esaplama
k için kullanılan
formül
, silindirin taban alanının ve silindirin eğri yüzey alanının toplamına eşittir. Silindirin taban alanı, bir dairenin alanı ile aynıdır. Silindirin eğri yüzey alanı ise, silindirin yüksekliği ve yarıçapı ile birlikte hesaplanır. Peki silindirin alanını hesaplama formülü nedir? Silindirin hacmi nasıl hesaplanır, formülü nedir?

Silindirin alanı nasıl hesaplanır?

r, silindirin taban veya tavan dairesinin yarı çapı ve h silindirin yüksekliği olmak üzere;

  • Alan = 2πr(r+h)

formülüyle hesaplanır.

Silindirin hacmi nasıl hesaplanır?

r, silindirin taban veya tavan dairesinin yarı çapı ve h silindirin yüksekliği olmak üzere;

Hacim = πr2h formülüyle hesaplanır.

Silindir hacmi formülü

V= π.r2. h

Taban yarıçapı "r", yüksekliği "h" olan bir dik silindirin alan ve hacim formülleri şöyledir:

  • Yan alan: Y=2prh
  • İki taban alanı: 2G=2pr2
  • Bütün alanı: S=Y+2G=2prh+2pr2=2pr (h+r)
  • Hacmi: V= p.r2. h

Silindir hacmi nasıl hesaplanır örnek?

Silindir yüksekliğinin 4 cm olduğunu varsayalım. Taban alanının 3.14 cm2 ve yüksekliğin 4 cm olduğunu bildiğinden, silindirin hacmini bulmak için bu ikisini çarpabilirsin. 3.14 cm2 x 4 cm = 12.56 cm3. Sonuç budur.

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