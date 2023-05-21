Sinop seçim sonuçları
Sinop Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında
28 Mayıs Sinop Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar
Sinop seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları
2023 Sinop seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 171.843 seçmenin olduğu Sinop’ta 792 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 150.863 oyun 145.952’si geçerli sayıldı. Sinop’ta seçime katılım oranı % 92 oldu. Seçim sonuçlarına göre Sinop’ta kazanan 2 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu.
14 Mayıs Sinop 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları
- Sinop 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 58.5 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 35.5 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Sinop’ta aldığı oy oranı ise % 5.2 oldu.
14 Mayıs Sinop milletvekili seçim sonuçları
Sinop 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 42.7’sini alırken CHP % 25.7 oranında oya sahip oldu. Sinop’ta İYİ Parti % 9.4, MHP % 9.1, BBP % 4.4, Yeniden Refah Partisi % 2.2 oranında oy aldı.
Sinop’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?
Nazım Maviş AK Parti
Barış Karadeniz CHP
14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.
14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?
Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.
AK Parti Sinop Milletvekili Adayları
1- Nazım Maviş
2- Seyit Ali Çetin
CHP Sinop Milletvekili Adayları
1. Barış Karadeniz
2. Şevket Terkan
İYİ Parti Sinop Milletvekili Adayları
1-Yılmaz Şanlan
2-Baki Taşkıran
MHP Sinop Milletvekili Adayları
1- İsmail Büyükkayıkçı
2- Hasan Ataman
Memleket Partisi Sinop Milletvekili Adayları
Hasan Çorum
Oğur Can Öcal
Yeniden Refah Partisi Sinop Milletvekili Adayları
Ufuk Özkaptan
Ercan Erdoğan
2018 Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Sinop cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 61.2’sini alırken, Muharrem İnce Sinop Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 28.5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.6’sını, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 0,5’ini aldı.
2018 Sinop milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Sinop oy oranı % 62,5’ini alırken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Sinop’ta Millet İttifakı ise oyların yüzde 34,6’sını aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.
2018 Sinop'ta hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 55,3
- CHP % 24,2
- İYİ Parti % 9,3
- MHP % 7,2
- HDP % 2
24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
24 Haziran 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları
2019 Sinop yerel seçim sonuçları
Sinop yerel seçim sonuçları: CHP’nin belediye başkan adayı Barış Ayhan oyların % 56,63’ünü alırken, AK Parti adayı Ali Çöpcü ise oyların % 40,49’ünu aldı.
2019 Sinop İl Genel Meclisi seçim sonuçları
AK Parti % 51,19
CHP % 25,34
MHP % 11,46
İYİ Parti % 9,45