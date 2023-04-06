|
Reklam
Reklam
Özgün

AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı: İşte en güncel seçim anket sonuçları

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP listesinden girecek. Seçime sayılı günler kala son anket sonuçları da ardı ardına geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Anketlere göre hem başkanlık hem Meclis seçimlerinde açık ara öndeyiz" dedi. Peki AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Erdoğan’ın oy oran nedir? Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı ne kadar oy alıyor? İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

12:20 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ne kadar oy alıyor, oran yüzde kaç?

Son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ne kadar oy alıyor, oran yüzde kaç?

Türkiye seçime gidiyor. Sayılı günlerin kaldığı
yaklaşırken, siyaset arenasında heyecan arttı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı onca krizlerin ardından adayı belirleyerek Kemal Kılıçdaroğlu ismini duyurdu. 100 bin imza sınırını geçen isimlerden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında yer alacak.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime listesinde mi girecek?

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son bugün ise ittifaklara itirazların son günü. CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.

Seçime günler kala siyasi partiler de kendi içlerinde seçime yönelik anketler yaptırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde kaç?

Son anket sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir televizyon programında
AK Parti
'nin yaptırdığı
son anketi
açıkladı. Ali İhsan Yavuz, son anket sonuçları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranına ilişkin, “
Ben gün geçtikçe Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün biraz daha artmaya devam ettiğini görüyorum. Ve en son bizim Ar-Ge başkanlığımızın yapmış olduğu ankete göre yüzde 53'leri yakalayan bir tablonun olduğunu görüyorum. Daha da artabileceğini öngörüyorum açıkçası
.” diye konuştu.
AK Parti ne kadar oy alıyor? Son anket sonuçları AK Parti oy oranı

AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç?

Ali İhsan Yavuz, AK Parti’nin oy oranına ilişkin de, “Partimize dönük teveccühün ise elbette daha aşağıda olan rakamları da gördüm. Ama yine
son ankette yüzde 41'leri yakalayan bir tablonun olduğunu, yine artış eğiliminin devam ettiğini gördüm
. Buradan baktığımda 'bıçak sırtı' değil. Ama her seçim zordur. Yeni kombinasyonlar var. Elbette ittifak içinde partiler değişiyor. Daha değişecek çok şey var.” dedi.
Millet İttifakı (6'lı masa) oy oranı

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ne kadar oy alıyor?

Kamuoyu araştırmacısı GENAR Başkanı İhsan Aktaş sık sık gerçekleştirdikleri seçim anketleriyle ilgili en güncel sonuçları paylaştı. "Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen cevapların 7'li masa için çok da iç açıcı olmadığının altını çizen İhsan Aktaş son seçim anketi sonuçlarına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kaybeden' rolüyle kendisini ve yanındakileri adeta bir intihar teşebbüsüne sürüklediğini belirtti. İhsan Aktaş, 6’lı masanı son seçim anket sonuçlarına ilişkin şunları dile getirdi:“İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14'lerdeydi. O dönemde Lütfü Türkkan şehit ailesine küfredince 12 buçuklara düştü. Sonra 13'leri buldu.

  • İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak 7'ye takılıp takılmadığından emin değiliz. 14'ten 7'ye düştü. Ancak zaten son haftalardaki araştırmamız 11'di. 11'den 7'ye düştü diyebiliriz.

CHP’nin oy oranı kaç?

Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz.

Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ne kadar oy alıyor?

Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var.”

2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi oy oranları

GENAR'ın son seçim anketi sonucuna göre; AK Parti, birinci parti olmayı sürdürüyor. AK Parti, yapılan kamuoyu yoklamasında yüzde 40,6 destekle açık ara zirvede bulunuyor. İşte
en güncel anket sonuçları
partilerin aldığı oy oranları:
  1. AK PARTİ: YÜZDE 40,7
  2. CHP: YÜZDE 23,1
  3. HDP: YÜZDE 10, 8
  4. MHP: YÜZDE 7.6
  5. İYİ PARTİ: YÜZDE 7
  6. MEMLEKET PARTİSİ: YÜZDE 4,7
  7. TİP: YÜZDE 1,9
  8. YENİDEN REFAH: YÜZDE 1,4
  9. DİĞER: 2,8
AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları
AK Parti milletvekili adayları belli oldu mu? 2023 seçimi milletvekili adayları

AK Parti 2023 seçimlerine yoğun bir şekilde çalışıyor. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimi için aday adaylığı için toplam müracaat sayısının 6 bin 25 olduğunu açıkladı. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Listelerde sürpriz isimlerimiz de olacak. Yazar, çizer ve entellektüel isimler var. Kabine ve üst yönetimini de çalışmaya başladık” diye konuştu. Peki AK Parti milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? AK Parti milletvekili aday adayları kimlerdir? AK Parti İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.

Yeniden Refah Partisi (YRP) milletvekili adayları listesi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçimi
Yeniden Refah Partisi (YRP) milletvekili adayları listesi belli oldu mu? 14 Mayıs 2023 seçimi

Türkiye’de, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için çalışmalar sürüyor. 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyecek olan Yeniden Refah Parti, milletvekili seçiminde ise kendi adaylarını çıkaracak. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. Peki Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? YRP milletvekili aday adayları kimlerdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Van, Kahramanmaraş milletvekili adayları belli oldu mu? İşte 2023 seçim takvimine ilişkin tüm detaylar.

MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?
MHP milletvekili aday listesi 2023 açıklandı mı?

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili aday listeleri MHP seçmeni tarafından araştırılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nde milletvekili aday adaylığı başvurusu için tanınan süre 22 Mart akşam itibariyle sona erdi. 2023 seçimleri için milletvekili aday listeleri 9 Nisan’da YSK’ya teslim edilecek. 19 Nisan'da ise milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek. MHP seçimlerde Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logosu ile girecek. 81 ilde de milletvekili adayı çıkaracak. Peki MHP milletvekili aday listeleri ne zaman açıklanacak? MHP milletvekili aday adayları kimlerdir? MHP İstanbul, Ankara, İzmir milletvekili adayları belli oldu mu? İşte MHP Malatya, Edirne, Van, Kocaeli milletvekili aday adayı listesi.



#ak parti
#cumhurbaşkanı erdoğan oy oranı
#2023 seçimleri
#son anket sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.