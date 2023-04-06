Son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ne kadar oy alıyor, oran yüzde kaç?
DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime listesinde mi girecek?
DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden girecek. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulması için 9 Nisan son bugün ise ittifaklara itirazların son günü. CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan Çorum, Van, Adıyaman, Aksaray gibi 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı.
Seçime günler kala siyasi partiler de kendi içlerinde seçime yönelik anketler yaptırmaya devam ediyor.
Son anket sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı
AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç?
CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ne kadar oy alıyor?
Kamuoyu araştırmacısı GENAR Başkanı İhsan Aktaş sık sık gerçekleştirdikleri seçim anketleriyle ilgili en güncel sonuçları paylaştı. "Bugün seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusuna gelen cevapların 7'li masa için çok da iç açıcı olmadığının altını çizen İhsan Aktaş son seçim anketi sonuçlarına göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'kaybeden' rolüyle kendisini ve yanındakileri adeta bir intihar teşebbüsüne sürüklediğini belirtti. İhsan Aktaş, 6’lı masanı son seçim anket sonuçlarına ilişkin şunları dile getirdi:“İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 14'lerdeydi. O dönemde Lütfü Türkkan şehit ailesine küfredince 12 buçuklara düştü. Sonra 13'leri buldu.
- İYİ Parti'nin oyu yüzde 7. Ancak 7'ye takılıp takılmadığından emin değiliz. 14'ten 7'ye düştü. Ancak zaten son haftalardaki araştırmamız 11'di. 11'den 7'ye düştü diyebiliriz.
CHP’nin oy oranı kaç?
Şimdi bugünkü araştırmalardan baktığımızda CHP'nin oy oranı yüzde 23. Bir artış eğilimi var. 24 diyebiliriz.
Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ne kadar oy alıyor?
Masanın diğer 4 partisi olan Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti toplamda 7 puan oyları vardı. Bugün hepsinin 2 puan oyu var.”
2023 SEÇİMLERİ SON ANKET SONUÇLARI: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi oy oranları
- AK PARTİ: YÜZDE 40,7
- CHP: YÜZDE 23,1
- HDP: YÜZDE 10, 8
- MHP: YÜZDE 7.6
- İYİ PARTİ: YÜZDE 7
- MEMLEKET PARTİSİ: YÜZDE 4,7
- TİP: YÜZDE 1,9
- YENİDEN REFAH: YÜZDE 1,4
- DİĞER: 2,8