Ali İhsan Yavuz, AK Parti’nin oy oranına ilişkin de, “Partimize dönük teveccühün ise elbette daha aşağıda olan rakamları da gördüm. Ama yine

son ankette yüzde 41'leri yakalayan bir tablonun olduğunu, yine artış eğiliminin devam ettiğini gördüm