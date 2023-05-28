Sinop 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı kesin sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidecek.

Sinop Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları yenişafak seçim sayfasında

28 Mayıs 2023 Pazar günü Sinop cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları , ilçe ilçe sandık sonuçları, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy oranları belli olacak. Açılan son sandık sonuçlarına göre; Ankara’da Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları, anlık sandık sonuçları, oyların yüzdelik dilimleri ile Sinop 2. tur seçiminde kim önde, seçimin kazananı kim olduğu 14 Mayıs seçiminde olduğu gibi yeni yenişafak seçim sayfasında öğrenilecek.

28 Mayıs Sinop Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranlar

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

Sinop seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları

2023 Sinop seçim sonuçları oy sayımlarının tamamlanmasının ardından belirlendi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için milyonlarca seçmen sandık başına gitti. 171.843 seçmenin olduğu Sinop’ta 792 sandıkta oy kullanıldı. İl genelinde kullanılan 150.863 oyun 145.952’si geçerli sayıldı. Sinop’ta seçime katılım oranı % 92 oldu. Seçim sonuçlarına göre Sinop’ta kazanan 2 milletvekilinin hangi partiye gitti de belli oldu.

14 Mayıs Sinop 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları

Sinop 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre % 58.5 oranında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan oy alırken Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu % 35.5 oranında oy aldı. ATA İttifakı adayı Sinan Oğan Sinop’ta aldığı oy oranı ise % 5.2 oldu.

14 Mayıs Sinop milletvekili seçim sonuçları

Sinop 2023 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre AK Parti oyların % 42.7’sini alırken CHP % 25.7 oranında oya sahip oldu. Sinop’ta İYİ Parti % 9.4, MHP % 9.1, BBP % 4.4, Yeniden Refah Partisi % 2.2 oranında oy aldı.

Sinop’ta kazanan milletvekilleri kim oldu?

Nazım Maviş AK Parti

Barış Karadeniz CHP

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs seçimlerinde yurtdışında ne kadar oy kullanıldı?

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

Sinop 14 Mayıs milletvekili seçimi partilerin milletvekili adayları şunlar olmuştu :

AK Parti Sinop Milletvekili Adayları

1- Nazım Maviş

2- Seyit Ali Çetin

CHP Sinop Milletvekili Adayları

1. Barış Karadeniz

2. Şevket Terkan

İYİ Parti Sinop Milletvekili Adayları

1-Yılmaz Şanlan

2-Baki Taşkıran

MHP Sinop Milletvekili Adayları

1- İsmail Büyükkayıkçı

2- Hasan Ataman

Memleket Partisi Sinop Milletvekili Adayları

Hasan Çorum

Oğur Can Öcal

Yeniden Refah Partisi Sinop Milletvekili Adayları

Ufuk Özkaptan

Ercan Erdoğan

2018 Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Sinop cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 61.2’sini alırken, Muharrem İnce Sinop Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 28.5’ini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8.6’sını, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini, Selahattin Demirtaş oyların yüze 0,5’ini aldı.

2018 Sinop milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Sinop oy oranı % 62,5’ini alırken, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Sinop’ta Millet İttifakı ise oyların yüzde 34,6’sını aldı ve CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Sinop'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 55,3 CHP % 24,2 İYİ Parti % 9,3 MHP % 7,2 HDP % 2

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

24 Haziran 2018 Milletvekili Seçim Sonuçları

2019 Sinop yerel seçim sonuçları

Sinop yerel seçim sonuçları: CHP’nin belediye başkan adayı Barış Ayhan oyların % 56,63’ünü alırken, AK Parti adayı Ali Çöpcü ise oyların % 40,49’ünu aldı.

2019 Sinop İl Genel Meclisi seçim sonuçları

AK Parti % 51,19

CHP % 25,34

MHP % 11,46

İYİ Parti % 9,45