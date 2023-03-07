|
Reklam
Reklam
Özgün

Sirkeci'de tramvay raydan çıktı

Sirkeci'de tramvay raydan çıkması sonucu kaza meydana geldi. Eminönü'nden Sirkeci istikametine giden tramvay raydan çıkarak elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşanıyor. 

15:46 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Sirkeci tramvay kazası

Sirkeci tramvay kazası

Eminönü'nden Sirkeci istikametine giden tramvay raydan çıkarak elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada yaralanan olmazken, seferlerde aksama yaşanıyor. 

SİRKECİ'DE TRAMVAY KAZASI MEYDANA GELDİ

Kabataş-Bağcılar tramvayı Eminönü'nden Sirkeci istikametine gittiği sırada saat 14.45 sıralarında raydan çıkarak iki rayın arasındaki elektrik direğini çevreleyen taşlara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, seferlerde akmasa yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda seferlerimiz geçici bir süre için Kabataş-Eminönü ve Bağcılar-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. (DHA)

#sirkeci
#eminöün
#tramvay
#tramvay kazası
1 saat önce
default-profile-img
Sirkeci'de tramvay raydan çıktı
Brunei Sultanı Beştepe'de
Brüksel'de itfaiyecilerden protesto
Deprem provokasyonu yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı
İYİ Parti'den CHP'li gazeteciye: Bu trolü kim konuşturuyor?
Papa'nın çocuk istismarını bildiği ve gizlediği istihbarat raporlarına yansıdı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.