Şırnak sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Şırnak’ta yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk sahura kalkılacak. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak.

Ramazan ayı boyunca daha sık araştırılmakta.

Şırnak imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri