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Şırnak namaz vakitleri: Şırnak imsak, sahur ve sabah ezanı saati

Şırnak sabah ezanı kaçta okunuyor, sabah namazı kaçta kılınıyor? Şırnak imsak vakti kaçta giriyor, iftar kaçta başlıyor, sahur kaçta bitiyor? Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Ramazan imsakiyesine göre tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

13:19 . 18/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
​​Şırnak İmsakiye: 2023 Şırnak İftar Vakti - Şırnak Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

​​Şırnak İmsakiye: 2023 Şırnak İftar Vakti - Şırnak Sahur Vakti - Kaç Dakika Kaldı?

Şırnak sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Şırnak’ta yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü ilk sahura kalkılacak. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak.
Ramazan ayı boyunca daha sık araştırılmakta.
Şırnak imsak, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı ezan saatleri
her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Şırnak imsak vakti, Şırnak Sahur vakti ve sabah ezanı saatini de içeren Şırnak 2023 imsakiyesi...

Şırnak imsak, sahur ve iftar vakitleri 2023

Şırnak iftar vakti kaçta, sahur vakti ne zaman? Şırnak Ramazan imsakiyesi ve Şırnak iftar, sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2023 Ramazan ne zaman hangi gün başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl Mart ayında başlayacak. 23 Mart 2023 Perşembe günü Müslümanlar ilk oruçlarını tutacaklar. İlk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. İlk sahur ise 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece imsak vaktine kadar yapılacak. 20 Nisan Perşembe günü son oruç tutulacak.

2023 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?

Ramazan Bayramı bu yıl 20 Nisan Perşembe Arife Günü'nün ardından 21-22-23 Nisan günlerinde idrak edilecek.

Oruçlu kimsenin dişlerini tedavi ettirmesi orucu bozar mı?

Oruçlu bir kimsenin morfinli veya morfinsiz olarak dişlerini tedavi ettirmesi veya çektirmesi orucu bozmaz. Ancak tedavi esnasında, kan veya tedavide kullanılan maddelerden herhangi bir şeyin yutulması orucu bozar.

Ramazan orucu kimlere farzdır?

Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış ve oruç tutmasına engel bir mazereti olmayan her Müslüman'ın Ramazan orucunu tutması farzdır.

Unutarak yemek, içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek, içmek orucu bozmaz. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.

Şırnak İftar Vakti ve Sahur Saati (2023 İmsakiye)


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#Şırnak imsakiye
#Şırnak namaz vakti
#Şırnak ezan saati
1 saat önce
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