Sivas Belediyesi’nden maddi eğitim desteği

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gelir düzeyi düşük olan ailelerin öğrencileri için nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı. Sivas Belediyesi nakdi yardım başvuruları ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman kadar yapılacak? Sivas Belediyesi yardımından kimler yararlanacak?

Sivas Belediye nakdi yardım başvurusu ne zaman?

Örnek bir çalışmaya imza atan Sivas Belediyesi, Hayat Ağacı Derneği ve hayırseverler aracılığıyla Eğitime Destek Kampanyasını başlattı. Maddi durumu kötü olan ailelerin başvurabileceği kampanya bugünden itibaren başladı. Kentte ilkokul, ortaokul ve lise de eğitim gören öğrencilere destek olmak adına başlatılan projenin 16 Eylül'de sona ereceği açıklandı.

Sivas Belediyesi nakdi yardıma kimler başvurulur?

Kampanyaya kimlerin başvurabileceğini de açıklayan Bilgin, şu sözlerle konuşmasına devam etti, " Eğer bir aile desteğe hak kazandıysa kaç öğrencisinin olduğu önemli değil, bütün öğrencileri destek çerçevesinde olacak.

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Sivas Belediyesi nakdi yardımı ne kadar?

Anaokulu, ilkokul 1. Sınıf, 5.sınıf ve 9. Sınıf öğrencilerine 500 lira ara sınıfta olan öğrencilere ise 250 lira olmak üzere ay sonuna yakın desteklerimizi ödeyeceğiz. Müracaatların ardından değerlendirme süreci olacak, değerlendirme çerçevesinde de 5 bin 300 liradan az geliri olan, adına birden çok konut kayıt olmayan, 2005 model üstü arabası olmayan hemşerilerimiz desteğe hak kazanmış olacak" diye konuştu.

Nakdi yardı ne zaman yatacak?

Bilgin, başvuruları kabul edilenlerin desteklerinin Eylül ayının sonunda hesaplara yatacağını belirterek, " Eylül ayının sonuna hemşerilerimizin bildirdiği hesap numaralarına destek miktarlarını ödemiş olacağız. Başvuruları belediyemizin internet sitesinin üzerinden dijital olarak alacağız. Biz Sivas Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugünde ve yarında sosyal belediyeciliğin, gönül belediyeciliğini devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

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