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Tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı?

Çiftçilik yapan binlerce vatandaşın gündeminde tarımsal destek ödemelerin yatacağı tarih yer almakta. 519 milyon 627 bin 74 TL’lik destek ödemelerinde beklenen açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte o detay.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarımsal destek ödemesi sorgulama: Tarımsal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak?
Tarım destek ödemeleri

Çiftçilerin merakla beklediği tarımsal destek ödemelerine ilişkin haber Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi. Bakan Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemelerine ilişkin müjdeyi sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Kirişci, '519 milyon 627 bin 74 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.' dedi.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle 2022 Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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